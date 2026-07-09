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Φωτιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο: Οι δρόμοι όπου έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Η ανακοίνωση της Τροχαίας

Φωτιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο: Οι δρόμοι όπου έχει διακοπεί η κυκλοφορία
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
Αλέξανδρος Τσάκος
UPD: 09:38

Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται οι αρχές μετά από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (9/7) σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο.

Μάλιστα, η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή κυκλοφορίας σε δρόμους της περιοχής ώστε να διευκολύνει το έργο της κατάσβεσης και να μην βρεθούν σε κίνδυνο πολίτες που μπορεί να βρίσκονται στο σημείο.

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Ειδικότερα, λόγω της εκδήλωσης πυρκαγιάς στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο διενεργούνται οι εξής διακοπές κυκλοφορίας:

– Οδός Μεγαρίδος από το ύψος της οδού Γ. Παπανδρέου έως τη Λ. ΝΑΤΟ

– Οδός Αγ. Γεωργίου από το ύψος της Οδού Χίου στο ρεύμα προς Μεγαρίδος

– Οδός Χίου από το ύψος της οδού Αγ. Γεωργίου

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