Το αδιαχώρητο στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» – Ο φετινός Ιούλιος έσπασε το μεγαλύτερο περσινό ρεκόρ

Με εντυπωσιακούς ρυθμούς εξελίσσεται η φετινή θερινή περίοδος για το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς ήδη από τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου καταγράφονται ιστορικές επιδόσεις στην αεροπορική κίνηση.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 4 Ιουλίου 2026 σημειώθηκε νέο ιστορικό υψηλό με 4.925 πτήσεις μέσα σε μία εβδομάδα, επίδοση που ξεπέρασε το μεγαλύτερο ρεκόρ ολόκληρου του 2025, όταν στις 10 Αυγούστου είχαν καταγραφεί 4.916 πτήσεις.

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Το γεγονός αυτό αποτυπώνει τη δυναμική που παρουσιάζει ο ελληνικός τουρισμός και η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια από και προς την Αθήνα. Μάλιστα, το νέο ρεκόρ επιτεύχθηκε αρκετές εβδομάδες πριν από την κορύφωση της θερινής περιόδου, γεγονός που δημιουργεί προσδοκίες για ακόμη υψηλότερες επιδόσεις μέσα στους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Η αυξημένη επιβατική και πτητική κίνηση επιβεβαιώνει ότι το «Ελευθέριος Βενιζέλος» συνεχίζει να ενισχύει τη θέση του ως ένας από τους σημαντικότερους αεροπορικούς κόμβους της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, εξυπηρετώντας ολοένα και περισσότερους ταξιδιώτες και αεροπορικές συνδέσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το φετινό καλοκαίρι καταγράφεται και νέο ιστορικό υψηλό στις αεροπορικές συνδέσεις της Αθήνας με τη Βόρεια Αμερική. Συνολικά πραγματοποιούνται 132 εβδομαδιαίες πτήσεις από και προς τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, έναντι 125 πτήσεων το καλοκαίρι του 2025. Η αύξηση αυτή αντανακλά τη διαρκώς ενισχυόμενη ζήτηση για υπερατλαντικά ταξίδια και την περαιτέρω ενίσχυση της συνδεσιμότητας του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» με τη βορειοαμερικανική αγορά.

Εφόσον οι σημερινοί ρυθμοί διατηρηθούν, όλα δείχνουν ότι το καλοκαίρι του 2026 θα αποτελέσει την καλύτερη χρονιά στην ιστορία του αεροδρομίου όσον αφορά την αεροπορική κίνηση, καταρρίπτοντας διαδοχικά τα προηγούμενα ρεκόρ.