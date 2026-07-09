Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: “Θέμα ημερών η σύλληψη των δραστών” – Στο “μικροσκόπιο” 10 άτομα

Στενεύει ο «κλοιός» των στελεχών της Αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας γύρω από τους δράστες της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα στην Θεσσαλονίκη με αστυνομικές πηγές να σημειώνουν πως «ο εντοπισμός και η σύλληψη των δραστών, είναι θέμα λίγων ημερών».

Τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής έχουν εστιάσει τις έρευνες του σε ένα «στενό πυρήνα» δέκα ατόμων, οι οποίοι εκτιμάται πως γνώριζαν, σχεδίασαν και υλοποίησαν το μπαράζ των εμπρησμών, με στόχο τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας την 1η Ιουλίου.

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Τα δέκα αυτά άτομα βρίσκονται στο «μικροσκόπιο» των στελεχών της Αντιτρομοκρατικής, οι οποίοι προσπαθούν να δημιουργήσουν το χρονικό των κινήσεων τους την ημέρα της δολοφονίας της άτυχης 72χρονης γυναίκας και να τους «τοποθετήσουν» στα σημεία που βρίσκονταν, αλλά και να διακριβώσουν την ακριβή εμπλοκή τους στην δολοφονική εμπρηστική επίθεση.

Ταυτόχρονα, αναζητούνται περισσότερα βίντεο από την περιοχή για να βρεθεί αν υπήρχε υποστηρικτική ομάδα, ενώ το οπτικό υλικό και τα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών αναλύονται στα εργαστήρια, ενώ εξετάζονται και τηλεφωνικές επικοινωνίες.

Μέσω της άρσης απορρήτου των επικοινωνιών, τα στελέχη του αντιτρομοκρατικού επιτελείου θα μπορέσουν να αποκτήσουν πλήρη εικόνα για το αν οι ύποπτοι για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα, βρίσκονταν στην περιοχή της επίθεσης ή σε κοντινή απόσταση από αυτήν.

Σε πρόσφατες δηλώσεις της για την υπόθεση που «πάγωσε» την κοινωνία της Θεσσαλονίκης, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, κυρία Κωσταντία Δημογλίδου, είχε τονίσει πως, «είμαστε αισιόδοξοί γιατί γνωρίζουμε πώς λειτουργεί η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Μπορεί να μη μας δίνονται πολλά στοιχεία που μπορούμε να επικοινωνήσουμε, όμως η έρευνα προχωρά και σίγουρα το επόμενο διάστημα θα έχουμε αποτελέσματα».

Στο «μικροσκόπιο» τα υπολείμματα της έκρηξης

Την ώρα που οι έρευνες των στελεχών της αντιτρομοκρατικής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, τα στελέχη της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών, πραγματοποιούν ταυτόχρονη έρευνα με σκοπό την συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων.

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, έχουν αποσταλεί υπολείμματα από τους τρεις εκρηκτικούς μηχανισμούς, μεταλλικά θραύσματα αλλά και μονωτική ταινία, τα οποία εξετάζονται για πιθανή ανεύρεση γενετικού υλικού.

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Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν ένα άτομο που φέρεται να είχε τον ρόλο του «προμηθευτή» των εκρηκτικών μηχανισμών που χρησιμοποίησαν οι εμπρηστές δολοφόνοι, είχε δώσει σαφείς εντολές για το δρομολόγιο διαφυγής τους, ενώ εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να ήταν και το άτομο που τους παρείχε διαμέρισμα – κρησφύγετό μετά την τριπλή εμπρηστική επίθεση.

Το άτομο αυτό είναι σύμφωνα με τις αρχές, «ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Πρόκεται για άτομο με παρελθόν με συμμετοχή σε καταλήψεις που είχαν εκκενωθεί τα προηγούμενα χρόνια και μαζί με μια ομάδα 30 συνολικά ατόμων, παλιούς αντιεξουσιαστές και νέα άτομα που «στρατολογήθηκαν» τα τελευταία χρόνια, επιχειρούν να δημιουργήσουν μια ομάδα που θα βρίσκεται στις παρυφές τους αντάρτικου πόλης».