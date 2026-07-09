Από στρώμα άρχισε η φωτιά στο Σισμανόγλειο, προσήχθη 74χρονος – Νεκρή 90χρονη, υπέστη ανακοπή μετά την εκκένωση (βίντεο)

Νεκρή είναι μία 90χρονη ασθενής που νοσηλευόταν στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο στο Μαρούσι, καθώς αρκετές ώρες μετά τη φωτιά και την εκκένωση κατέληξε ύστερα από ανακοπή καρδιάς.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα ήταν βαριά άρρωστη και ήταν από τους πρώτους ασθενείς που μεταφέρθηκαν όταν εκδηλώθηκε η φωτιά σε δωμάτιο της στην Α’ Παθολογικής Κλινικής, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω.

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Όπως είπε σε δηλώσεις του, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, που επισκέφθηκε σήμερα το πρωί το νοσοκομείο, ο θάνατός της δεν συνδέεται με το περιστατικό της φωτιάς και τόνισε πως κινδύνευσαν σοβαρά ανθρώπινες ζωές, ενώ στην κλινική προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές.

«Μια κυρία που υπέστη ανακοπή και κατέληξε δεν σχετίζεται με το περιστατικό, δεν εισέπνευσε καπνό, ήταν η πρώτη που μεταφέρθηκε» σημείωσε σχετικά με την 90χρονη.

Ο ίδιος εμφανίστηκε συγκλονισμένος από το συμβάν και περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν, επισημαίνοντας ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από στρώμα ασθενούς.

«Κάποιος έβαλε φωτιά σε στρώμα. Ο ασθενής έλειπε εκείνη τη στιγμή και όπως μάθαμε, τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Όλοι οι ασθενείς εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους προς το προσωπικό, το οποίο τους μετέφερε με πολύ μεγάλη τάξη και ασφάλεια. Μένει να αποδειχθεί αν η φωτιά ήταν προϊόν εγκληματικής ενέργειας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως έγινε γνωστό, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ κατόπιν αναζητήσεων εντόπισαν στη Νέα Φιλαδέλφεια και προσήγαγαν έναν ύποπτο άνδρα, Έλληνα 74 ετών, του οποίου εξετάζεται η εμπλοκή στην πυρκαγιά.

Φωτιά στο Σισμανόγλειο: Τρέξαμε να σωθούμε

Οι ασθενείς και το νοσηλευτικό προσωπικό στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο έζησαν στιγμές τρόμου. Μία από τις ασθενείς περιέγραψε στο ΕΡΤNews τη δραματική εκκένωση, τονίζοντας ότι όλα εξελίχθηκαν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

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«Συνέβη γύρω στις 5 η ώρα το ξημέρωμα. Ακούσαμε μια νοσηλεύτρια να είναι σε πανικό και να φωνάζει “φωτιά”», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα είχε γεμίσει ο διάδρομος πάρα πολύ καπνό και δεν μπορούσες να δεις τίποτα. Δεν πήραμε ούτε τα πράγματά μας, μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Εγώ έφυγα με τον ορό μου ουσιαστικά.

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«Δεν μας βοήθησε κάποιος. Η μητέρα μου μού είπε “σήκω να φύγουμε” γιατί είχε πάρει φωτιά και η νοσηλεύτρια φώναζε», είπε, προσθέτοντας ότι πολλοί ασθενείς πιθανότατα κοιμόντουσαν ακόμη εκείνη την ώρα.

Όπως είπε, οι ίδιοι οι ασθενείς φώναζαν «φωτιά» προσπαθώντας να ειδοποιήσουν όσους βρίσκονταν στους θαλάμους, ενώ κατευθύνονταν προς την έξοδο.

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«Δεν μας βοήθησε κάποιος. Η μητέρα μου μού είπε “σήκω να φύγουμε” γιατί είχε πάρει φωτιά και η νοσηλεύτρια φώναζε», είπε, προσθέτοντας ότι πολλοί ασθενείς πιθανότατα κοιμόντουσαν ακόμη εκείνη την ώρα.

Όπως είπε, οι ίδιοι οι ασθενείς φώναζαν «φωτιά» προσπαθώντας να ειδοποιήσουν όσους βρίσκονταν στους θαλάμους, ενώ κατευθύνονταν προς την έξοδο.

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«Μας είπαν ότι έχουν καεί δωμάτια, αλλά οι ασθενείς, δόξα τω Θεώ, έχουν σωθεί», κατέληξε.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο Σισμανόγλειο κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και δύο ειδικά οχήματα εκ των οποίων ένα βραχιονοφόρο και ένα κλιμακοφόρο.

Σημειώνεται ότι το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αττικής έχει μεταβεί στο νοσοκομείο για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.