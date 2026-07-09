Ανήλικα αδέλφια ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες στην Θεσσαλονίκη – Εντοπίστηκαν ανάμεσα σε ακαθαρσίες ζώων, συνελήφθη μία 54χρονη

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται μία 54χρονη καθώς ανήλικα αδέλφια στην Θεσσαλονίκη ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η σύλληψη της γυναίκας πραγματοποιήθηκε ΄χθες (8/7) μετά από καταγγελίες μετά από καταγγελίες για τις συνθήκες στις οποίες φέρεται να διέμεναν δύο ανήλικα αδελφάκια, ηλικίας 4 και 6 ετών. Η μητέρα είχε αφήσει τα παιδιά για φύλαξη στην 54χρονη όσο απουσίαζε καθώς εργάζεται εκτός Θεσσαλονίκης.

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Κατόπιν έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι της συλληφθείσας, παρουσία κοινωνικής λειτουργού του δήμου Θερμαϊκού, διαπιστώθηκε, σύμφωνα με την Αστυνομία, ότι οι συνθήκες στον χώρο ήταν ακατάλληλες για τη διαμονή των παιδιών και εμπεριείχαν κινδύνους για την υγεία τους.

Όπως έγινε γνωστό, στο σπίτι εντοπίστηκαν ακαθαρσίες ζώων και γενικότερα ρυπαρό περιβάλλον. Τα δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό τη προστασία του θείου τους.

Για την υπόθεση της παραμέλησης των ανήλικων αδελφιών στην Θεσσαλονίκη σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού.



