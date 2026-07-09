Μια ακρίδα διέκοψε την παράσταση της Θάλειας Ματίκα και του Τάσου Ιορδανίδη – Η ξεκαρδιστική αντίδραση των ηθοποιών (βίντεο)

Ευτράπελο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της παράστασης «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» που έδωσαν την Τετάρτη, 8 Ιουλίου στο Κιλκίς ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα καθώς το έργο διακόπηκε από μια ακρίδα.

Το ζευγάρι δημοσίευσε το βίντεο από όσα συνέβησαν στη σκηνή από την απρόσμενη εμφάνιση της ακρίδας.

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Αρχικά, την κατάσταση προσπάθησε να αντιμετωπίσει με ψυχραιμία και χιούμορ ο Τάσος Ιορδανίδης λέγοντας προς την ακρίδα «θα χοροπηδήξω κι εγώ, πάμε να χοροπηδήσουμε παρέα. Ποιος χοροπηδάει πιο πέρα;»

Καθώς η Θάλεια Ματίκα ήταν εμφανώς τρομαγμένη, ο Τάσος Ιορδανίδης συνέχισε να λέει προς την ακρίδα «φύγε γιατί είναι ευαίσθητη, είναι από το αστικό κέντρο η κυρία».

Η ακρίδα, όμως, μάλλον δεν άκουσε όσα της έλεγε ο ηθοποιός και έκανε ένα άλμα. «Μην μου το κάνεις αυτό, ωχ πού πήγε; Είναι ατίθαση. Όχι αγοράκι μου εδώ παίζω μόνος μου» με τη σύζυγό του να τον ρωτάει «πού ‘ντο;» και τον Τάσο Ιορδανίδη να της απαντάει «δεν ξέρω. Να βάλουμε όλο το Κιλκίς να το ψάξει, συνέχισε».

Τα πράγματα, μάλιστα, έγιναν χειρότερα όταν κάποιος από το κοινό φώναξε προς τη Θάλεια Ματίκα «δίπλα σου» για την ακρίδα με την ηθοποιό να πετάγεται όρθια και να φωνάζει «Τι; Χριστός και Παναγία». Ωστόσο ζήτησε από τον Τάσο Ιορδανίδη να μην σκοτώσει την ακρίδα.

Όταν, δε, ο Τάσος Ιορδανίδης σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει ένα ποτήρι από την παράσταση για να παγιδεύσει την ακρίδα που ήταν πάνω στον καναπέ στον οποίο καθόταν η Θάλεια Ματίκα, λέρωσε το έπιπλο με την συμπρωταγωνίστριά του να σχολιάζει «άχρηστος ρε πούστ…. Γέμισε το κρεβάτι γαμώ το κέρατό μου».

«Ναι αλλά είμαι αποτελεσματικός. Το θέμα είναι πώς θα το αναποδογυρίσουμε. Εδώ οι άνθρωποι θα το έπιαναν από τα μουστάκια. Γίναμε ρεζίλι στην κεντρική Μακεδονία» σχολίασε ο Τάσος Ιορδανίδης.

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Το επεισόδιο τελείωσε με την Θάλεια Ματίκα να λέει ειρωνικά «Τάσο; Πάλεψες με τα τέρατα ρε» και τον σύζυγό και συμπρωταγωνιστή της να απαντά «με πιρούνι ρε, ούτε ο Δαδακαρίδης στον Ηρακλή Μαινόμενο πέρσι. Πες ότι είναι μέρος της παράστασης και είναι ΑΙ» με το κοινό σε όλο αυτό το διάστημα να ξεκαρδίζεται στα γέλια.