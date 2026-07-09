Φωτιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο: 6 τραυματίες με σοβαρά εγκαύματα, οι 3 διασωληνωμένοι – Ήχησε το 112 (βίντεο)

Συναγερμός έχει σημάνει από νωρίς το πρωί στην περιοχή του Ασπροπύργου για φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων και ανταλλακτικών. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες εντός των εγκαταστάσεων υπάρχει φορτηγό με δεξαμενή προπανίου, γεγονός που αυξάνει την ανησυχία.

Το περιστατικό πήρε δραματική τροπή, καθώς στο νοσοκομείο νοσηλεύονται συνολικά έξι τραυματίες με σοβαρά εγκαύματα, με τους τρεις να είναι διασωληνωμένοι στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση.

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Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του DEBATER, πέντε τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο νοσοκομείο, με τους δύο να είναι διασωληνωμένοι. Οι άλλοι τρεις νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, ενώ άλλοι δύο πήγαν μόνοι τους και πήραν ήδη εξιτήριο.

Την ίδια ώρα, ακόμα ένας τραυματίας με σοβαρά εγκαύματα δίνει μάχη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Αττικόν και αναμένεται να διακομιστεί στο ΚΑΤ. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά που ξέσπασε γύρω στις 8 το πρωί εντοπίζεται σε επιχείρηση στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου, ενώ όπως φαίνεται σε βίντεο και φωτογραφίες από την περιοχή, οι πυκνοί μαύροι καπνοί είναι ορατοί από πολλές περιοχές.

Μάλιστα, στις 8:34 εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους που βρίσκονται στην οδό Μεγαρίδος να απομακρυνθούν προς Ασπρόπυργο μέσω της οδού Αγίου Γεωργίου. Screenshot

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Στο σημείο έσπευσε από την πρώτη στιγμή ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, η οποία ενισχύθηκε. Πλέον, επιχειρούν 75 πυροσβέστες και 20 οχήματα, καθώς και 4 βραχιονοφόρα οχήματα, εκ των οποίων ένα ειδικό βραχυονοφορο διυλιστηρίων, ενώ από αέρος επιχειρεί και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ. Πηγή φωτογραφίας: Facebook / Γιώργος Λ.

Όπως επισημαίνουν πηγές της Πυροσβεστικής, αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της.

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«Μας είπαν ότι καίγονται επιχειρήσεις και ότι είχαν κόσμο μέσα. Έγινε μεγάλη έκρηξη πριν 20 λεπτά και οι φλόγες έφτασαν πολύ ψηλά» ανέφερε στο DEBATER μάρτυρας.

#Πυρκαγιά σε χώρο εμπορίου στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 9, 2026

Επί τόπου μετέβη και το Ανακριτικο Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμου της Δυτικής Αττικής για την διερεύνηση των αιτίων της.

Φωτιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Εν τω μεταξύ, λόγω της φωτιάς η Τροχαία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων:

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-στην οδό Μεγαρίδος από το ύψος της οδού Γεωργίου Παπανδρέου

-στην οδό Αγίου Γεωργίου από το ύψος της οδού Χίου στο ρεύμα προς Μεγαρίδος

-στην οδό Χίου από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου