Φωτιά στον Ωρωπό: Σημαντικά βελτιωμένη η εικόνα – Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σημαντικά βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Ωρωπού.

Σύμφωνα με τη νεότερη εικόνα από την περιοχή, η ένταση της φωτιάς έχει υποχωρήσει αισθητά και δεν διακρίνεται πλέον το μεγάλο μέτωπο των προηγούμενων ωρών. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ωστόσο, εξακολουθούν να επιχειρούν, καθώς δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη επισήμως ότι η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί.

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Παραμένουν ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν συνολικά 45 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και της 4ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα.

Από αέρος διατέθηκαν τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμει ο Δήμος Ωρωπού με υδροφόρες και μηχάνημα έργου.

Στις 17:22 εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, με την οδηγία να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις υποδείξεις των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Μαρκόπουλο #Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής #Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) August 30, 2026

Συνδρομή από τον Δήμο Ωρωπού

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Ωρωπού, διαθέτοντας υδροφόρες και μηχάνημα έργου για την υποστήριξη των δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι πυροσβέστες επιχειρούν για τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή της επέκτασής της στη γύρω δασική περιοχή.

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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της φωτιάς

Σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχώρησε η Τροχαία λόγω της πυρκαγιάς στο Μαρκόπουλο Ωρωπού. Ειδικότερα, πραγματοποιούνται εκτροπές:

Στην Επαρχιακή Οδό Μαλακάσας–Μαρκόπουλου, στο ύψος του «Golden Paradise», στο ρεύμα προς τη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας.

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Στη συμβολή της Επαρχιακής Οδού Μαλακάσας–Μαρκόπουλου με την Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών–Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο Ωρωπού.

Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Υπενθυμίζεται ότι για σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

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Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς το σημείο, προκειμένου να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των πυροσβεστικών οχημάτων.

Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code περιοχές με Πολύ Υψηλό Κίνδυνο Πυρκαγιάς

Για αύριο Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026, τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, οι ακόλουθες περιοχές:

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Οι Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης

Η Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου



Η απόφαση ελήφθη καθώς, σύμφωνα με την Ομάδα Έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ο κίνδυνος πυρκαγιών στις εν λόγω περιοχές προβλέπεται να είναι Πολύ Υψηλός (κατηγορία κινδύνου 4).

Στην κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης, για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες στις ανωτέρω περιοχές καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.