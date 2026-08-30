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ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Επιχείρηση διάσωσης 67χρονης στους καταρράκτες της Νεμούτας – Τραυματίστηκε σε πεζοπορία

Η γυναίκα τραυματίστηκε στο κάτω άκρο κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Μετά την κλήση στο 112, εντοπίστηκε και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο.

Ηλεία: Επιχείρηση διάσωσης 67χρονης στους καταρράκτες της Νεμούτας – Τραυματίστηκε σε πεζοπορία
(ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ)
DEBATER NEWSROOM

Επιχείρηση για την παροχή βοήθειας σε 67χρονη που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας πραγματοποιήθηκε στους καταρράκτες κοντά στην Τοπική Κοινότητα Νεμούτας, στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας.

Η γυναίκα υπέστη τραυματισμό στο κάτω άκρο έπειτα από πτώση, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχίσει την πεζοπορία της.

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Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:50 της Κυριακής 30 Αυγούστου 2026.

Εντοπίστηκε μέσω του 112

Μετά την κλήση στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 πραγματοποιήθηκε άμεσα ο γεωεντοπισμός της 67χρονης και κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Πύργου και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αρχαίας Ολυμπίας.

Οι πυροσβέστες προσέγγισαν την τραυματισμένη γυναίκα και τη μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές, προσβάσιμο σημείο. Από εκεί την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία το μεσημέρι της Κυριακής.

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