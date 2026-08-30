Ανείπωτη τραγωδία στον Πλατανιά: «Έσβησε» 11χρονο κορίτσι σε πισίνα ξενοδοχείου

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (30/8) στα Χανιά, όπου ένα 11χρονο κορίτσι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα ξενοδοχείου και, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο Cretalive, το παιδί καταγόταν από την Πολωνία και βρισκόταν σε ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή του Πλατανιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:00, υπό συνθήκες οι οποίες παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Η μάχη των διασωστών για την 11χρονη

Μόλις το κορίτσι ανασύρθηκε από την πισίνα, ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και στο ξενοδοχείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ.

Ακολούθησαν επίμονες προσπάθειες ανάνηψης, προκειμένου να επανέλθει η 11χρονη, ενώ στη συνέχεια το παιδί διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Χανίων.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να το κρατήσουν στη ζωή, το κορίτσι κατέληξε.

Ερευνώνται οι συνθήκες της τραγωδίας

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε η 11χρονη μέσα στην πισίνα δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

Οι αρμόδιες Αρχές αναμένεται να διερευνήσουν όλα τα δεδομένα του περιστατικού, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς συνέβη η τραγωδία και εάν τηρούνταν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας στον χώρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες είχε σημειωθεί ακόμη μία τραγωδία σε ξενοδοχειακή πισίνα, αυτή τη φορά στην Πάρο, όπου ένα 4χρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του από πνιγμό. Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι η πιστοποίηση ναυαγοσώστη του ιδιοκτήτη της πισίνας είχε λήξει, ενώ οι Αρχές συνέχισαν να εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.