Αγροτικός ξεσηκωμός στη ΔΕΘ: Συλλαλητήριο με τρακτέρ στον Λευκό Πύργο

Πανελλαδικό αγροτικό συλλαλητήριο με τρακτέρ στον Λευκό Πύργο προγραμματίζει για τις 5 Σεπτεμβρίου η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Με σύνθημα «Συνεχίζουμε τον αγώνα μας – Θέλουμε να ζήσουμε», η Επιτροπή απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής σε αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς από ολόκληρη τη χώρα.

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Παράλληλα, ζητεί από τους Αγροτικούς Συλλόγους και τις Ομοσπονδίες να προχωρήσουν στην οργάνωση της μαζικής παρουσίας του πρωτογενούς τομέα στη Θεσσαλονίκη.

«Συναντιόμαστε με τα τρακτέρ μας στον Λευκό Πύργο»

Στην ανακοίνωσή της, η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων επισημαίνει ότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται, καθώς τα προβλήματα του κλάδου όχι μόνο δεν επιλύθηκαν, αλλά, όπως υποστηρίζει, επιδεινώνονται καθημερινά.

«Στις 5 Σεπτεμβρίου η καρδιά του αγώνα μας χτυπάει στη ΔΕΘ. Συναντιόμαστε όλοι μαζί, με τα τρακτέρ μας, στον Λευκό Πύργο», αναφέρεται στο κάλεσμα.

Οι διοργανωτές χαρακτηρίζουν τη ΔΕΘ σημαντική ευκαιρία για την εκ νέου προβολή των αιτημάτων τους και προαναγγέλλουν δυναμική κινητοποίηση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Οι λόγοι της κινητοποίησης

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκεται το αυξημένο κόστος παραγωγής, το οποίο, σύμφωνα με την Επιτροπή, έχει επιβαρυνθεί περαιτέρω εξαιτίας των διεθνών πολεμικών συγκρούσεων και της εμπλοκής της Ελλάδας.

Οι αγρότες καταγγέλλουν ότι αναγκάζονται να διαθέτουν βασικά προϊόντα σε τιμές χαμηλότερες από το κόστος παραγωγής, την ώρα που αυτά φτάνουν στον καταναλωτή σε πολλαπλάσιες τιμές.

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Όπως επισημαίνουν, οι παραγωγοί εισπράττουν ελάχιστα για τα προϊόντα τους, ενώ αδυνατούν πλέον να τα αγοράσουν από τα καταστήματα εξαιτίας της ακρίβειας.

Τα αιτήματα των αγροτών

Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων θέτει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα αιτήματα:

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Τη μείωση του κόστους παραγωγής.

Τη διασφάλιση τιμών που θα καλύπτουν το κόστος και θα επιτρέπουν την επιβίωση των παραγωγών.

Την εξόφληση των εκκρεμών πληρωμών.

Τη χορήγηση δίκαιων αποζημιώσεων.

Την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

Τη λήψη άμεσων μέτρων πρόληψης.

Την πραγματοποίηση εμβολιασμών για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου.

Οι αγρότες κατηγορούν την κυβέρνηση ότι περιορίζεται σε υποσχέσεις, χωρίς να λαμβάνει ουσιαστικά μέτρα στήριξης για τους παραγωγούς και τους καταναλωτές.

«Δεν θα μείνουμε θεατές»

Η Επιτροπή συνδέει την αγροτική κινητοποίηση με τις συγκεντρώσεις εργαζομένων και επαγγελματιών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ.

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Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, τα προβλήματα της ακρίβειας και της επιβίωσης είναι κοινά για τους παραγωγούς και την υπόλοιπη κοινωνία.

«Με τα πόδια και με τα τρακτέρ στέλνουμε το πιο ηχηρό μήνυμα: Δεν θα μείνουμε θεατές ώσπου να μας εξαφανίσετε από τα χωράφια μας», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

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Σύμφωνα με τους διοργανωτές, είναι η πρώτη φορά που οργανώνεται αγροτικό συλλαλητήριο με τρακτέρ στην καρδιά της ΔΕΘ. Περισσότερες λεπτομέρειες για την κινητοποίηση θα ανακοινωθούν μετά τις συνεδριάσεις της Γραμματείας και τις προπαρασκευαστικές συσκέψεις.