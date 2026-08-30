Axios: Μυστική πρόταση της CIA για τριμερή συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι

Τη διοργάνωση τριμερούς συνάντησης ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ, τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι φέρεται να πρότεινε ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, κατά τη μυστική επίσκεψή του στη Μόσχα.

Την πληροφορία αποκάλυψε το Axios, επικαλούμενο δύο πηγές που έχουν ενημερωθεί για τις συνομιλίες.

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Στόχος της αμερικανικής πρωτοβουλίας είναι η επανεκκίνηση της διπλωματικής προσπάθειας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Μόσχα αποδέχθηκε την πρόταση.

Οι μυστικές επαφές του Ράτκλιφ στη Μόσχα

Ο διευθυντής της CIA ταξίδεψε μυστικά στη ρωσική πρωτεύουσα την Τρίτη και συναντήθηκε με δύο από τους ισχυρότερους επικεφαλής των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Πρόκειται για τον διευθυντή της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών, Σεργκέι Ναρίσκιν, και τον επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας, Αλεξάντερ Μπόρτνικοφ.

Σύμφωνα με το Axios, η επίσκεψη είχε μεταξύ άλλων στόχο να διερευνηθεί εάν οι επικεφαλής των ρωσικών υπηρεσιών μπορούν να επηρεάσουν τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ώστε να συναινέσει στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία υπό αμερικανική διαμεσολάβηση.

Η παρέμβαση αυτή αποτελεί την πρώτη προσωπική εμπλοκή του Ράτκλιφ στη διπλωματική προσπάθεια για την επίτευξη προόδου ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο.

Ενημερώθηκε ο Ζελένσκι για την πρόταση

Αμερικανοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν την Παρασκευή τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τις συνομιλίες του Ράτκλιφ στη Μόσχα και για την πρόταση διοργάνωσης της τριμερούς συνόδου.

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Η κυβέρνηση Τραμπ έχει θέσει ανάλογη ιδέα και στο παρελθόν. Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε εκφράσει τη θετική του στάση, όμως ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε απορρίψει την πραγματοποίηση μιας τέτοιας συνάντησης.

Κατά τις επαφές του, ο επικεφαλής της CIA φέρεται να πρότεινε επίσης την επανεκκίνηση των ευρύτερων ειρηνευτικών συνομιλιών.

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Η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει επισήμως τις πληροφορίες για το περιεχόμενο των συναντήσεων.

Οι φόβοι του Κιέβου για μεγάλη ρωσική επίθεση

Παρά τη νέα αμερικανική κινητικότητα, Ουκρανοί αξιωματούχοι εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι στις προθέσεις του Ρώσου προέδρου.

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Σύμφωνα με το αμερικανικό δημοσίευμα, το Κίεβο διαθέτει πληροφορίες που δείχνουν ότι ο Πούτιν προετοιμάζει μεγάλη κλιμάκωση του πολέμου.

Ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Ζελένσκι, Πάβλο Παλίσα, υποστήριξε ότι ο Ρώσος πρόεδρος έχει δώσει εντολή στον στρατό του να καταρτίσει διαφορετικά επιχειρησιακά σενάρια για επίθεση στη βόρεια Ουκρανία. Στο επίκεντρο των σχεδιασμών φέρεται να βρίσκονται το Κίεβο και το Τσερνίχιβ.

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Πιθανή επανέναρξη των συνομιλιών τον Σεπτέμβριο

Οι διαπραγματεύσεις Ρωσίας και Ουκρανίας, με τη μεσολάβηση της κυβέρνησης Τραμπ, έχουν ανασταλεί από τα μέσα Φεβρουαρίου, μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Οι απεσταλμένοι του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, πραγματοποίησαν το τελευταίο διάστημα ξεχωριστές επαφές με Ρώσους και Ουκρανούς διαπραγματευτές, χωρίς όμως να σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος.

Ο προσωπάρχης του Ζελένσκι, Κίριλο Μπουντάνοφ, εκτίμησε ότι οι συνομιλίες με τη Ρωσία υπό αμερικανική διαμεσολάβηση ενδέχεται να επαναληφθούν τον Σεπτέμβριο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για τη στάση τους απέναντι στη Μόσχα, σημειώνοντας ότι η αμερικανική κυβέρνηση προωθεί μία περισσότερο ρεαλιστική προσέγγιση για τα επόμενα βήματα.