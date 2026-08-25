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Φωτιά στη Λαυρεωτική: Μήνυμα του 112 για εκκένωση Αγίας Μαρίνας και Τσονίμας

Οι κάτοικοι καλούνται να απομακρυνθούν προς τη Λεωφόρο Λαυρίου. Στη μάχη με τις φλόγες επιχειρούν 70 πυροσβέστες και πέντε εναέρια μέσα.

Φωτιά στη Λαυρεωτική: Μήνυμα του 112 για εκκένωση Αγίας Μαρίνας και Τσονίμας
Μήνυμα του 112 εστάλη για την απομάκρυνση των κατοίκων από την Αγία Μαρίνα και την Τσονίμα προς τη Λεωφόρο Λαυρίου.
DEBATER NEWSROOM
UPD: 16:54

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης, 25 Αυγούστου σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Καλοπήγαδο του Δήμου Λαυρεωτικής Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η φωτιά καίει ανάμεσα σε σπίτια, ενώ σήμανε και το 112 για εκκένωση.

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Μήνυμα του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από την Αγία Μαρίνα και την Τσονίμα εστάλη το απόγευμα, εξαιτίας της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Καλοπήγαδο Λαυρεωτικής.

Οι πολίτες που βρίσκονται στις δύο περιοχές της Ανατολικής Αττικής καλούνται να κινηθούν προς τη Λεωφόρο Λαυρίου και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Το μήνυμα του 112 αναφέρει:

«Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Αγία Μαρίνα και Τσονίμα της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, απομακρυνθείτε προς Λεωφόρο Λαυρίου. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο ενισχύθηκαν, καθώς στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν πλέον:

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  • 70 πυροσβέστες
  • Τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ
  • Εθελοντές
  • 23 πυροσβεστικά οχήματα
  • Δύο αεροσκάφη
  • Τρία ελικόπτερα

Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης συνεχίζονται, ενώ οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής καλούνται να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

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Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Λαυρεωτικής προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

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Σήμερα, η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

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Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ΑνατολικήςΑττικής.

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