Φωτιά στη Λαυρεωτική: Μήνυμα του 112 για εκκένωση Αγίας Μαρίνας και Τσονίμας
Οι κάτοικοι καλούνται να απομακρυνθούν προς τη Λεωφόρο Λαυρίου. Στη μάχη με τις φλόγες επιχειρούν 70 πυροσβέστες και πέντε εναέρια μέσα.
Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης, 25 Αυγούστου σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Καλοπήγαδο του Δήμου Λαυρεωτικής Αττικής.
Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η φωτιά καίει ανάμεσα σε σπίτια, ενώ σήμανε και το 112 για εκκένωση.
Μήνυμα του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από την Αγία Μαρίνα και την Τσονίμα εστάλη το απόγευμα, εξαιτίας της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Καλοπήγαδο Λαυρεωτικής.
Οι πολίτες που βρίσκονται στις δύο περιοχές της Ανατολικής Αττικής καλούνται να κινηθούν προς τη Λεωφόρο Λαυρίου και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Το μήνυμα του 112 αναφέρει:
«Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Αγία Μαρίνα και Τσονίμα της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, απομακρυνθείτε προς Λεωφόρο Λαυρίου. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
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🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Αγία_Μαρίνα και #Τσονίμα της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής απομακρυνθείτε προς #Λεωφόρο_Λαυρίου
‼️Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki…— 112 Greece (@112Greece) August 25, 2026
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο ενισχύθηκαν, καθώς στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν πλέον:
- 70 πυροσβέστες
- Τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ
- Εθελοντές
- 23 πυροσβεστικά οχήματα
- Δύο αεροσκάφη
- Τρία ελικόπτερα
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στο Καλοπήγαδο Λαυρεωτικής και Επιχειρούν 70 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 23 οχήματα, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 25, 2026
Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης συνεχίζονται, ενώ οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής καλούνται να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.
Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Λαυρεωτικής προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.
Σήμερα, η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ΑνατολικήςΑττικής.
πηγή στην Google
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