Φωτιές: Σε «Red Code» Κρήτη και νησιά του Αιγαίου την Κυριακή – Οι περιοχές σε κίνδυνο

Σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» τίθενται την Κυριακή 30 Αυγούστου η Κρήτη και Περιφερειακές Ενότητες του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπεται κατηγορία κινδύνου 4.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κρατικός μηχανισμός τίθεται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ ενισχύονται οι περιπολίες και εφαρμόζονται πρόσθετα μέτρα πρόληψης.

Οι περιοχές με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς

Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται στις ακόλουθες περιοχές:

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας.

Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας. Περιφέρεια Κρήτης: Το σύνολο της Περιφέρειας.

Το σύνολο της Περιφέρειας. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Περιφερειακές Ενότητες Ρόδου, Καλύμνου, Κω και Καρπάθου.

Οι παραπάνω περιοχές τίθενται παράλληλα σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code».

Πηγή φωτογραφίας: Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Τι σημαίνει η κατάσταση «Red Code»

Κατά την ενεργοποίηση του «Red Code», ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση.

Αναπτύσσονται το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, τα υλικά και τα διαθέσιμα μέσα, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου.

Παράλληλα, προβλέπεται η ενεργοποίηση δράσεων βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έκτακτες συνεδριάσεις σε δήμους και περιφέρειες

Οι δήμοι και οι περιφέρειες των συγκεκριμένων περιοχών καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα:

Τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) .

. Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠΠ).

Στις συνεδριάσεις θα εξεταστούν τα ζητήματα ετοιμότητας, συντονισμού και άμεσης αντιμετώπισης περιστατικών δασικών πυρκαγιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους, προκειμένου να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Σε μερική επιφυλακή η Πυροσβεστική

Το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στις παραπάνω Περιφερειακές Ενότητες τίθεται σε μερική επιφυλακή, ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, τίθεται σε εφαρμογή το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Πυροσβεστικού Σώματος.

Αυξάνονται:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης.

Οι περιπολίες των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι περιπολίες της Αστυνομίας.

Οι περιπολίες στρατιωτικών δυνάμεων.

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση και ευπαθείς περιοχές

Στις περιοχές που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο ενεργοποιείται το Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε:

Εθνικούς δρυμούς.

Δάση.

Ευπαθείς δασικές εκτάσεις.

Περιοχές που καθορίζονται με αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.

Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται για τα κατά τόπους μέτρα πριν επισκεφθούν δασικές ή προστατευόμενες περιοχές.

Έκκληση της Πυροσβεστικής προς τους πολίτες

Η Πυροσβεστική απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια.

Ειδικότερα, πρέπει να αποφεύγονται:

Το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού.

Η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης.

Η χρήση υπαίθριων ψησταριών.

Το κάπνισμα μελισσών.

Η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

Κάθε εργασία που μπορεί να αποτελέσει αιτία ανάφλεξης.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

Άμεση κλήση στο 199 σε περίπτωση πυρκαγιάς

Όποιος αντιληφθεί καπνό ή φωτιά καλείται να ειδοποιήσει αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199, δίνοντας όσο το δυνατόν ακριβέστερες πληροφορίες για το σημείο.

Οι πολίτες πρέπει επίσης να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και τα μηνύματα του 112, εφόσον εκδοθούν.

Πληροφορίες πρόληψης και οδηγίες αυτοπροστασίας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος.