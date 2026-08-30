Γιαννιτσά: Σοβαρά τραυματισμένος 27χρονος μετά από μία γροθιά – Συνελήφθη 26χρονος

Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται ένας 27χρονος μετά την επίθεση που φέρεται να δέχθηκε από 26χρονο στα Γιαννιτσά της Πέλλας, έξω από νυχτερινό κατάστημα όπου διασκέδαζαν με διαφορετικές παρέες.

Ο 26χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στις εισαγγελικές Αρχές, οι οποίες άσκησαν σε βάρος του κακουργηματική δίωξη. Στη συνέχεια παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον αρμόδιο ανακριτή.

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Ο τραυματίας νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Η αρχική αντιπαράθεση μέσα στο μαγαζί

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου. Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο νεαροί βρίσκονταν με διαφορετικές παρέες σε νυχτερινό κατάστημα των Γιαννιτσών.

Εκεί φέρεται να είχαν μία αρχική φραστική αντιπαράθεση για ασήμαντη αφορμή. Η ένταση φάνηκε προσωρινά να εκτονώνεται, όμως οι δρόμοι τους διασταυρώθηκαν ξανά αργότερα, έξω από το κέντρο διασκέδασης.

Τον γρονθοκόπησε και έπεσε στο έδαφος

Υπό συνθήκες που διερευνώνται, ο 26χρονος φέρεται να γρονθοκόπησε τον 27χρονο, με αποτέλεσμα εκείνος να χάσει την ισορροπία του και να πέσει στο έδαφος.

Ο τραυματισμός του αποδείχθηκε σοβαρός και κρίθηκε απαραίτητη η άμεση μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 26χρονου, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών της επίθεσης.

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Διακομίστηκε στο «Παπαγεωργίου»

Ο 27χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Γιαννιτσών, όπου εξετάστηκε από τους γιατρούς.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, αποφασίστηκε η διακομιδή του στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, όπου παραμένει για νοσηλεία.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του.