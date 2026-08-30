Κάρπαθος: Στη ΜΕΘ 12χρονος μετά από πτώση με ηλεκτρικό πατίνι – Αεροδιακομίστηκε στην Αθήνα

Σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε στο Διαφάνι της Καρπάθου, με θύμα ένα αγόρι ηλικίας 12 ετών, το οποίο χρειάστηκε να διακομιστεί αεροπορικώς στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, ο ανήλικος έπεσε από το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε χωρίς να φορά κράνος και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι.

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Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Καρπάθου, όπου διασωληνώθηκε, και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η αεροδιακομιδή του στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Όπως γνωστοποίησε ο κ. Γιαννάκος, ο 12χρονος αποσωληνώθηκε, έχει διαφύγει τον κίνδυνο και εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η δύσκολη επιχείρηση μεταφοράς

Το ατύχημα σημειώθηκε στο Διαφάνι, το οποίο απέχει περίπου 50 χιλιόμετρα από το νοσοκομείο και την έδρα του ΕΚΑΒ στα Πηγάδια. Κατά τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, η διαδρομή απαιτεί περίπου μία ώρα και 20 λεπτά προς κάθε κατεύθυνση.

Λόγω της μεγάλης απόστασης, ο τραυματισμένος 12χρονος μεταφέρθηκε αρχικά με ιδιωτικό όχημα, ώστε να συναντήσει καθ’ οδόν το ασθενοφόρο και να περιοριστεί ο χρόνος της διακομιδής.

Το μοναδικό ασθενοφόρο του νησιού ήταν διαθέσιμο και στελεχωνόταν από έναν διασώστη και έναν ένστολο οδηγό της Πολεμικής Αεροπορίας, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Μιχάλης Γιαννάκος.

«Προσέτρεξαν από τα σπίτια τους για να βοηθήσουν»

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ εξήρε την ανταπόκριση του προσωπικού του Νοσοκομείου Καρπάθου, επισημαίνοντας ότι εργαζόμενοι προσήλθαν από τα σπίτια τους προκειμένου να βοηθήσουν το παιδί.

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Ο 12χρονος υποβλήθηκε στις απαραίτητες ακτινολογικές και αξονικές εξετάσεις, ενώ αναισθησιολόγος μετέβη στο νοσοκομείο και προχώρησε στη διασωλήνωσή του. Ακολούθησε η άμεση αεροδιακομιδή του στην Αθήνα.

«Ένα μεγάλο μπράβο σε όλο το υποστελεχωμένο υγειονομικό σύστημα στην Κάρπαθο που κατάφερε και έσωσε το παιδί», ανέφερε ο κ. Γιαννάκος, ευχαριστώντας παράλληλα τους υγειονομικούς των παιδιατρικών νοσοκομείων.

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Γιαννάκος: Πάνω από 300 τραυματισμένα παιδιά σε έξι μήνες

Με αφορμή το περιστατικό, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ επανέφερε το ζήτημα της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους και της αναγκαιότητας του προστατευτικού κράνους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται, στη διάρκεια του 2025 μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία περίπου 400 ανήλικοι έπειτα από ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια, εκ των οποίων οι 200 στα νοσοκομεία Παίδων «Η Αγία Σοφία» και «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού».

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Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο αριθμός των τραυματισμένων παιδιών ξεπέρασε τους 300, με περίπου 150 περιστατικά να καταλήγουν στα δύο μεγάλα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο.

«Πώς είναι δυνατόν ανήλικα παιδιά να οδηγούν οχήματα πιο επικίνδυνα από μικρά μηχανάκια χωρίς δίπλωμα και χωρίς κράνος;», διερωτήθηκε ο Μιχάλης Γιαννάκος.