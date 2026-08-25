Φωτιές τώρα: Μεγάλη μάχη στη Βοιωτία – Χωρίς ενεργό μέτωπο σε Λαύριο και Ηράκλειο

Key Takeaways by DEBATER AI Μεγάλη κινητοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος για τις φωτιές σε Αττική, Βοιωτία και Κρήτη.

Στη Βοιωτία, οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και υπάρχει εντολή εκκένωσης για τους Τσουκαλάδες.

Η φωτιά στους Αγίους Δέκα Ηρακλείου και στο Καλοπήγαδο Λαυρίου δεν έχει ενεργό μέτωπο.

Στη Σαλαμίνα συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης με ισχυρές δυνάμεις, ενώ εκδίδονται μηνύματα του 112 για απομάκρυνση.

Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στην Ανθούσα, όπου η φωτιά στο εργοστάσιο έχει περιοριστεί.

Μεγάλη κινητοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκεται σε εξέλιξη για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Τρίτη (25/8) σε Αττική, Βοιωτία και Κρήτη.

Η μάχη επικεντρώνεται στη Βοιωτία, όπου οι δυνάμεις ενισχύθηκαν σημαντικά και εκδόθηκε εντολή εκκένωσης για τον οικισμό Τσουκαλάδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντίθετα, χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον οι πυρκαγιές στους Αγίους Δέκα Ηρακλείου και στο Καλοπήγαδο Λαυρίου, με ισχυρές δυνάμεις να παραμένουν στις δύο περιοχές για την αντιμετώπιση πιθανών αναζωπυρώσεων.

Στη Σαλαμίνα συνεχίζεται η επιχείρηση σε χώρο με μεγάλο όγκο απορριμμάτων, ενώ τέθηκαν σε εφαρμογή νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Βοιωτία: Εκκενώνονται οι Τσουκαλάδες – 11 εναέρια μέσα

Σημαντικά ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά η οποία εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βοιωτίας.

Στο σημείο επιχειρούν:

46 πυροσβέστες

Δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και της 10ης ΕΜΟΔΕ

15 πυροσβεστικά οχήματα

Οκτώ αεροσκάφη

Τρία ελικόπτερα

Τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν περιοδικές ρίψεις, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.

Στις 18:14 εκδόθηκε νέο μήνυμα του 112, με το οποίο όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τσουκαλάδες κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς τη Λιβαδειά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είχε προηγηθεί μήνυμα στις 17:27, με το οποίο όσοι βρίσκονταν στις περιοχές Άγιος Βλάσιος και Τσουκαλάδες καλούνταν να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις από τη φωτιά στη Βοιωτία.

Άγιοι Δέκα: Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στους Αγίους Δέκα Ηρακλείου, περίπου στις 16:40.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες συνεχίζουν να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή αναζωπυρώσεων.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς είχαν κινητοποιηθεί:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

75 πυροσβέστες

Τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ

22 πυροσβεστικά οχήματα

Τέσσερα ελικόπτερα

Ο Δήμος Γόρτυνας συνέδραμε στην επιχείρηση παρέχοντας υδροφόρες.

Στις 17:27 είχε εκδοθεί μήνυμα του 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Διαβάστε αναλυτικά για τη φωτιά στους Αγίους Δέκα Ηρακλείου.

Σαλαμίνα: Καίγονται απορρίμματα – Τι ισχύει για τις εκρήξεις

Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 16:40 σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην περιοχή Ελληνικό Σαλαμίνας.

Στον χώρο όπου ξέσπασε η φωτιά υπάρχει μεγάλος όγκος απορριμμάτων, μεταξύ των οποίων μπαταρίες, φιαλίδια και άλλα υλικά.

Με αφορμή δημοσιεύματα για εκρήξεις που ακούγονται από το σημείο, η Πυροσβεστική διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής δεν προκύπτει πως αυτές προέρχονται από στρατιωτικό υλικό.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με 13 οχήματα, ενώ από αέρος έχουν διατεθεί δύο ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη. Ο Δήμος Σαλαμίνας συνδράμει με υδροφόρες.

Στις 17:10 εκδόθηκε μήνυμα του 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα (Μπιζάνι), με κατεύθυνση προς την Ακτή Καραϊσκάκη.

Οι διακοπές κυκλοφορίας στη Σαλαμίνα

Σύμφωνα με την Τροχαία, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων:

Στην οδό Αλαμάνας , από το ύψος της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου

, από το ύψος της οδού Στην οδό Αλαμάνας , από το ύψος της οδού Άνδρου

, από το ύψος της οδού Στην οδό Μπιζανίου, στα Παλούκια, από το ύψος της οδού Γεωργίου Παπανδρέου

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις από τη φωτιά στη Σαλαμίνα.

Καλοπήγαδο: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 15:40 σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Καλοπήγαδο, στο Λαύριο Αττικής.

Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, στην περιοχή παραμένουν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την αποτροπή αναζωπυρώσεων.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν:

70 πυροσβέστες

Τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ

23 πυροσβεστικά οχήματα

Πέντε αεροσκάφη

Τέσσερα ελικόπτερα

Στην επιχείρηση συνδράμει ο Δήμος Λαυρεωτικής με υδροφόρες.

Για τη φωτιά εκδόθηκαν δύο μηνύματα του 112. Το πρώτο, στις 15:56, ενημέρωνε όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή, ενώ το δεύτερο, στις 16:09, καλούσε σε απομάκρυνση από τις περιοχές Αγία Μαρίνα και Τσονίμα προς τη λεωφόρο Λαυρίου.

Διαβάστε περισσότερα για τη φωτιά στο Καλοπήγαδο Λαυρίου.

Ανθούσα: Βελτιωμένη η εικόνα στο εργοστάσιο

Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο στην Ανθούσα, προκαλώντας πυκνούς μαύρους καπνούς.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, στο εργοστάσιο καίγονταν φαρμακευτικά είδη, χωρίς να έχει διευκρινιστεί το ακριβές είδος των υλικών.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση και την αντιμετώπιση πιθανών αναζωπυρώσεων.

Διαβάστε περισσότερα για τη φωτιά στο εργοστάσιο της Ανθούσας.

Η ενημέρωση βρίσκεται σε εξέλιξη.