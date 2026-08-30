Süddeutsche Zeitung για Κωνσταντέλια: Η «ελληνική τραγωδία» της Ντόρτμουντ

Ως «ελληνική τραγωδία» της Μπορούσια Ντόρτμουντ περιγράφει η γερμανική Süddeutsche Zeitung τον σοβαρό τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος επισκίασε τη νικηφόρα πρεμιέρα απέναντι στο Αμβούργο.

Το δημοσίευμα στέκεται στην απότομη εναλλαγή συναισθημάτων στο γήπεδο της Ντόρτμουντ: από τον ενθουσιασμό για την εξαιρετική παρουσία των δύο Ελλήνων ποδοσφαιριστών, Γιάννη Κωνσταντέλια και Κωνσταντίνου Καρέτσα, στην αγωνία για την κατάσταση του 23χρονου μεσοεπιθετικού.

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Όπως είχε γράψει από το βράδυ του Σαββάτου το DEBATER, ο Κωνσταντέλιας τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο και αποχώρησε υποβασταζόμενος, με τις πρώτες εκτιμήσεις να προκαλούν φόβους ακόμη και για σοβαρή ζημιά στον χιαστό.

Από το συρτάκι στην «ελληνική τραγωδία»

Η Süddeutsche Zeitung περιγράφει το κλίμα που επικρατούσε στις εξέδρες, όπου κυμάτιζαν ελληνικές σημαίες και από τα μεγάφωνα ακουγόταν συρτάκι.

Η βραδιά είχε αρχίσει ιδανικά για το ελληνικό δίδυμο της Μπορούσια. Ο 18χρονος Καρέτσας δημιούργησε το πρώτο γκολ της Ντόρτμουντ, το οποίο πέτυχε ο Σερού Γκιρασί στο 9ο λεπτό, ενώ ο Κωνσταντέλιας διαμόρφωσε το 2-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

Η γερμανική εφημερίδα χαρακτηρίζει την εικόνα αυτή ως ένα «ασπρόμαυρο ελληνικό όνειρο», το οποίο μετατράπηκε απότομα σε «ελληνική τραγωδία» όταν ο Κωνσταντέλιας τραυματίστηκε.

Η στιγμή του τραυματισμού

Ο Έλληνας διεθνής τραυματίστηκε στο 51ο λεπτό, όταν επιχείρησε να αποσπάσει την μπάλα από αντίπαλό του και το γόνατό του γύρισε.

Ο Κωνσταντέλιας έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, έπιασε αμέσως το τραυματισμένο σημείο και κάλυψε το πρόσωπό του με τα χέρια. Μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών κατάφερε να αποχωρήσει περπατώντας, αλλά δεν μπορούσε να συνεχίσει και αντικαταστάθηκε στο 54ο λεπτό.

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Η οικογένειά του, η οποία είχε ταξιδέψει στο Ντόρτμουντ για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση, βρισκόταν στις εξέδρες και είδε από κοντά την άτυχη στιγμή.

«Ελπίζουμε για το καλύτερο, φοβόμαστε το χειρότερο»

Μέχρι το απόγευμα της Κυριακής δεν είχε δημοσιοποιηθεί οριστική ιατρική διάγνωση, ωστόσο οι δηλώσεις των ανθρώπων της Ντόρτμουντ αποτύπωναν τη μεγάλη ανησυχία που επικρατεί.

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Ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου, Όλε Μπουκ, έκανε λόγο για φόβους σοβαρού τραυματισμού, ενώ ο εκτελεστικός διευθυντής Λαρς Ρίκεν ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ελπίζουμε για το καλύτερο, αλλά φοβόμαστε το χειρότερο».

Από την πλευρά του, ο προπονητής Νίκο Κόβατς εξέφρασε τη θλίψη του για την αναγκαστική αποχώρηση του Έλληνα μεσοεπιθετικού, στον οποίο προοριζόταν κεντρικός ρόλος στο νέο αγωνιστικό σχέδιο της ομάδας.

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Σκέψεις για νέα μεταγραφή

Σύμφωνα με τη Süddeutsche Zeitung, ένας ενδεχόμενος πολύμηνος αποκλεισμός του Κωνσταντέλια ενδέχεται να οδηγήσει την Ντόρτμουντ εκ νέου στη μεταγραφική αγορά.

Η θερινή μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται την Τρίτη και οι διοικούντες τον γερμανικό σύλλογο εξετάζουν τις διαθέσιμες επιλογές τους, περιμένοντας πρώτα την επίσημη διάγνωση.

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Ο τραυματισμός προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία δεδομένης της σημαντικής επένδυσης της Μπορούσια στο ελληνικό δίδυμο. Κατά το γερμανικό δημοσίευμα, η Ντόρτμουντ κατέβαλε περίπου 26 εκατ. ευρώ στον ΠΑΟΚ για τον Κωνσταντέλια και 30 εκατ. ευρώ στην Γκενκ για τον Καρέτσα.