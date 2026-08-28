Χανιά: Επιχείρηση διάσωσης 65χρονης στο Φαράγγι Τοπολίδης – Αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία
Έξι πυροσβέστες προσέγγισαν την αλλοδαπή πεζοπόρο και τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση παροχής βοήθειας σε 65χρονη αλλοδαπή, η οποία αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο Φαράγγι Τοπολίδης, στα Χανιά.
Το περιστατικό σημειώθηκε στη Δημοτική Ενότητα Μηθύμνης του Δήμου Κισσάμου, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται περίπου στις 15:00 της Παρασκευής 28 Αυγούστου 2026.
Εντοπίστηκε μετά την κλήση στο 112
Η 65χρονη κάλεσε τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 και ακολούθησε ο άμεσος γεωεντοπισμός της μέσα στο φαράγγι.
Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα από:
- Τη 19η ΕΜΟΔΕ
- Το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κανδάνου
- Την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καστελλίου
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η γυναίκα αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία ενώ πραγματοποιούσε πεζοπορία στην περιοχή.
Παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ
Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν την 65χρονη και να τη μεταφέρουν με ασφάλεια έξω από το δύσβατο σημείο.
Στη συνέχεια, η γυναίκα παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να της παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής.
πηγή στην Google
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