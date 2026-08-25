Φωτιά στους Αγίους Δέκα Ηρακλείου: Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιοι Δέκα Ηρακλείου.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 16:40 της Τρίτης (25/8), προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων.

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Στην περιοχή παραμένουν πυροσβέστες, οι οποίοι συνεχίζουν να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή πιθανών αναζωπυρώσεων.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς είχαν κινητοποιηθεί 75 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα και τέσσερα ελικόπτερα.

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιοι Δέκα, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το συμβάν περίπου στις 16:40 της Τρίτης (25/8).

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν:

25 πυροσβέστες

Μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ

Οκτώ πυροσβεστικά οχήματα

Τέσσερα ελικόπτερα

Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Γόρτυνας, διαθέτοντας υδροφόρες.

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Μήνυμα του 112 στους κατοίκους

Λίγο αργότερα ενεργοποιήθηκε το 112 για την πυρκαγιά στους Αγίους Δέκα, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Το μήνυμα αναφέρει:

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«Πυρκαγιά στην περιοχή Άγιοι Δέκα της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών». ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Άγιοι_Δέκα της Περιφερειακής Ενότητας #Ηρακλείου



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) August 25, 2026

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

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Για τη διερεύνηση των αιτιών κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου.

Η είδηση βρίσκεται σε εξέλιξη.