Βοιωτία: Υπό έλεγχο η φωτιά κοντά στη λίμνη Υλίκης
Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κοτσύλια – Είχε κινητοποιηθεί και ελικόπτερο
Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (21/9) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κοτσύλια, πλησίον της λίμνης Υλίκης στη Βοιωτία.
Η φωτιά είχε ξεσπάσει περίπου στις 19:00, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιούνται άμεσα για την αντιμετώπισή της.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν 26 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ από αέρος είχε κινητοποιηθεί ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρείχαν και υδροφόρες ΟΤΑ.
πηγή στην Google
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