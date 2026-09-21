Βοιωτία: Υπό έλεγχο η φωτιά κοντά στη λίμνη Υλίκης

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (21/9) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κοτσύλια, πλησίον της λίμνης Υλίκης στη Βοιωτία.

Η φωτιά είχε ξεσπάσει περίπου στις 19:00, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιούνται άμεσα για την αντιμετώπισή της.

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Στην επιχείρηση συμμετείχαν 26 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ από αέρος είχε κινητοποιηθεί ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρείχαν και υδροφόρες ΟΤΑ.