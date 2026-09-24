Ερντογάν από τη Νέα Υόρκη για Ελλάδα: «Είμαστε γείτονες και σύμμαχοι, όχι εχθροί»

Μήνυμα προς την Αθήνα έστειλε από τη Νέα Υόρκη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δηλώνοντας ότι η Τουρκία και η Ελλάδα είναι γειτονικές και σύμμαχες χώρες και όχι εχθροί.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα δεν επιθυμεί να εμπλακεί στην εσωτερική πολιτική της Ελλάδας.

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«Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας»

«Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας. Είναι γείτονάς της και σύμμαχός της κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος επιχείρησε με αυτόν τον τρόπο να στείλει ένα μήνυμα αποκλιμάκωσης, επικαλούμενος τόσο τη γεωγραφική εγγύτητα των δύο χωρών όσο και την κοινή συμμετοχή τους στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία Αθήνα και Άγκυρα διατηρούν ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας, χωρίς ωστόσο να έχουν εξαλειφθεί οι σημαντικές διαφωνίες ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Σε προηγούμενη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, οι δύο ηγέτες είχαν συμφωνήσει στη διατήρηση της επικοινωνίας, παρά τα «αγκάθια» στις διμερείς σχέσεις.

«Οι σχέσεις μας δεν είναι προεκλογικό υλικό»

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε επίσης ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες και σημαντικές, ώστε να χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο προεκλογικών αντιπαραθέσεων.

«Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι υπερβολικά ευαίσθητες και σημαντικές για να χρησιμοποιηθούν ως προεκλογικό υλικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι η Τουρκία δεν έχει κανένα συμφέρον να παρεμβαίνει στις πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό της Ελλάδας.

«Δεν έχουμε κανένα συμφέρον να εμπλακούμε στην εσωτερική πολιτική της Ελλάδας. Στην Ελλάδα γίνονται εκλογές, οι κυβερνήσεις αλλάζουν, η αντιπολίτευση αλλάζει. Αυτά δεν μας απασχολούν», δήλωσε.

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Οι ανοικτές διαφορές Αθήνας και Άγκυρας

Παρά τον συμφιλιωτικό τόνο των δηλώσεων, στο τραπέζι παραμένουν ζητήματα που προκαλούν ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, οι τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο και η διατήρηση της απειλής πολέμου σε περίπτωση επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων.

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Το ζήτημα του casus belli, όπως και οι διαφορετικές θέσεις γύρω από την ενίσχυση της Τουρκίας με μαχητικά F-35, είχαν αναδειχθεί και κατά την πρόσφατη αντιπαράθεση Μητσοτάκη και Ερντογάν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Η ελληνική πλευρά έχει επανειλημμένα ξεκαθαρίσει ότι επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας και διάλογο με την Τουρκία, αλλά δεν αποδέχεται απειλές κατά της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

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Το μήνυμα από τη Νέα Υόρκη

Οι δηλώσεις Ερντογάν έγιναν στη Νέα Υόρκη, όπου βρίσκονται οι ηγέτες δεκάδων χωρών για τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πραγματοποιεί σειρά διμερών επαφών και θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός έχει διαμηνύσει ότι η Ελλάδα επιθυμεί καλές σχέσεις με την Τουρκία, επιμένοντας παράλληλα στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και στην ανάγκη αποφυγής απειλών.

Το κατά πόσο η νέα δήλωση του Τούρκου προέδρου θα συνοδευτεί και από αντίστοιχες κινήσεις στο πεδίο μένει να φανεί, καθώς η πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από περιόδους προσέγγισης αλλά και επανεμφάνισης των εντάσεων.