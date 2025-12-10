Εύβοια: Οδηγός έχασε τον έλεγχο μετά από τσίμπημα σφήκας – Το ΙΧ καρφώθηκε σε κολώνα

Σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα το πρωί της Τετάρτης (10/12) στο Αλιβέρι στην Εύβοια, όταν εξετράπη της πορείας του ένα ΙΧ αυτοκίνητο και προσέκρουσε σε κολώνα της ΔΕΗ, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με όσα γράφει το evima.gr, αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ο οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου έπειτα από τσίμπημα σφήκας, κάτι που τον αιφνιδίασε και τον οδήγησε στο ατύχημα. Οι αρχές εξετάζουν αυτό το στοιχείο, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα μέχρι στιγμής.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις, ενώ τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνά η τροχαία. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί επίσημες πληροφορίες για τις κατάσταση της υγείας του οδηγού ή για τυχόν συνεπιβάτες.

Για λόγους ασφαλείας η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη διότι συνεργεία της ΔΕΗ εξετάζουν πιθανές ζημιές στο δίκτυο της ηλεκτροδότησης.