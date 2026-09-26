Τροχαίο στην Εύβοια: Αγροτικό έπεσε σε γκρεμό 15 μέτρων – Απεγκλωβίστηκε ο οδηγός
Μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Κέντρο Υγείας
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, 26 Σεπτεμβρίου στην Εύβοια, όταν αγροτικό όχημα έπεσε σε γκρεμό 15 μέτρων στην περιοχή της Ιστιαίας.
Σύμφωνα με το evima.gr, το τροχαίο συνέβη όταν το αγροτικό βγήκε από την πορεία του, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και κατέληξε σε γκρεμό.
Στο σημείο έφτασαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με συνολικά έξι πυροσβέστες, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του τραυματία.
Μετά τον απεγκλωβισμό του, ο τραυματίας παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, προκειμένου να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.
πηγή στην Google
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