Εύβοια: Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα από όχημα που “κόλλησε” στις λάσπες λόγω της κακοκαιρίας

Στον απεγκλωβισμό μίας γυναίκας κι ενός άνδρα από όχημα προχώρησαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα Πολιτικά Ευβοίας λόγω της έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή.

Ειδικότερα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε σήμερα, περίπου στις 03:45, για παροχή βοήθειας σε δύο άτομα που είχαν εγκλωβιστεί με το όχημά τους στις λάσπες, λόγω φερτών υλικών στο οδόστρωμα εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, πρόκειται για έναν άνδρα και μία γυναίκα, ηλικίας 55 ετών, με καταγωγή από το Ισραήλ.

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Μετά την κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό τους κινητοποιήθηκαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα από το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ψαχνών.

Οι πυροσβέστες αφού τους προσέγγισαν, τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, στην περιοχή Καμαρίτσα.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 05:00.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

Ολοκληρώθηκε η παροχή βοήθειας σε δυο άτομα στην περιοχή Πολιτικά Ευβοίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 27 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 03:45.

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Μετά την κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό τους κινητοποιήθηκαν 4 Πυροσβέστες με 2 οχήματα από το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ψαχνών.

Πρόκειται για έναν άνδρα και μία γυναίκα με καταγωγή από το Ισραήλ, αμφότεροι 55 ετών, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν με το ΕΙΧ όχημά τους στις λάσπες, λόγω φερτών υλικών στο οδόστρωμα συνεπεία έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή.

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Οι Πυροσβέστες αφού τους προσέγγισαν, τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, στην περιοχή Καμαρίτσα.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 05:00, σήμερα 27 Σεπτεμβρίου 2026.