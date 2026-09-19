Σεισμός 4 Ρίχτερ στην Εύβοια – Το επίκεντρο κοντά στη Λίμνη

Σεισμός μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (19/9) στην Εύβοια.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση, η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 12:56 ώρα Ελλάδας, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Λίμνης Ευβοίας.

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Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 18,2 χιλιόμετρα, ενώ οι συντεταγμένες του επίκεντρου ήταν 38.708° Β και 23.3803° Α.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές.