Τραγωδία στην Εύβοια – Νεκρός οδηγός που έπεσε με το όχημα του από γέφυρα

Σοκάρουν οι εικόνες

Τραγωδία στην Εύβοια – Νεκρός οδηγός που έπεσε με το όχημα του από γέφυρα
Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Εύβοια όταν ένας άνδρας έχασε τη ζωή του καθώς έπεσε με το όχημα του από γέφυρα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Eviaonline το απόγευμα της Κυριακής 7/12 το όχημα που οδηγούσε ένας άνδρας ξέφυγε για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο και έπεσε από γέφυρα στον δρόμο από Πύργο προς Ταξιάρχη στο Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού. με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αστυνομία και πυροσβεστική.

Δείτε τις εικόνες

