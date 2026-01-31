Εξαφάνιση Λόρα: Πώς κατάφερε η 16χρονη να εγκαταλείψει τη χώρα χωρίς να εντοπιστεί

Ενώ η ΕΛ.ΑΣ. και η χώρα ολόκληρη αναζητούσαν τη 16χρονη Λόρα, εκείνη είχε ήδη φύγει αεροπορικώς για Φρανκφούρτη, πριν ακόμη καταγγελθεί η εξαφάνισή της από την Πάτρα.

Η κοπέλα πήρε ταξί από το Ρίο και έφτασε στην Αθήνα, αποβιβάζοντας στη περιοχή του Ζωγράφου περίπου στις 10:10 το πρωί. Εκεί, περπάτησε στην οδό Μικράς Ασίας προσπαθώντας να πουλήσει τα κοσμήματα που είχε πάρει από το σπίτι της, χωρίς να καταφέρει να βρει αγοραστή.

Ακολουθώντας τον δρόμο προς την Ομόνοια, όπως καταγράφει βίντεο ντοκουμέντο, περπατούσε με γρήγορο βήμα, ντυμένη με μαύρα ρούχα, καπέλο και κουκούλα. Στη συνέχεια, μπήκε σε ταξιδιωτικό πρακτορείο, όπου η κάμερα ασφαλείας την καταγράφει να πληρώνει με μετρητά το εισιτήριο για την πτήση της προς Φρανκφούρτη.

Η απόδραση στην Γερμανία

Η 16χρονη Λόρα κατάφερε να ταξιδέψει στη Γερμανία χρησιμοποιώντας το δικό της διαβατήριο, καθώς η αεροπορική εταιρεία που επέλεξε επιτρέπει σε ανήλικους άνω των 16 ετών να πετούν χωρίς τη συναίνεση κηδεμόνα.

Τρεις εβδομάδες μετά την εξαφάνισή της, όλα τα σενάρια που ήθελαν τη Λόρα να κυκλοφορεί σε διάφορα σημεία της Αθήνας διαψεύστηκαν. Το βίντεο από το ταξιδιωτικό γραφείο επιβεβαιώνει ότι η 16χρονη ακολουθούσε ένα καλά οργανωμένο σχέδιο, καταφέρνοντας να ξεγελάσει τους πάντες.

Από την 8η Ιανουαρίου και μετά, η Λόρα δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να αναχώρησε κατευθείαν για Αμβούργο μετά την άφιξή της στη Φρανκφούρτη, όπου διαμένουν συγγενικά της πρόσωπα.

Δημογλίδου: «Όταν ειδοποιηθήκαμε για την εξαφάνιση, η 16χρονη βρισκόταν ήδη στο εξωτερικό»

Η εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας επίσημα δηλώθηκε στις 19:40 το απόγευμα της ίδιας ημέρας στην Πάτρα λέει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η κ. Δημογλίδου είπε ότι η Lufthansa δεν παρείχε πληροφορίες για το ταξίδι της ανήλικης, επικαλούμενη εσωτερικούς κανονισμούς.