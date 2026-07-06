Συνεχίζεται το θρίλερ για την εξαφάνιση της Κινέζας στην Αρτέμιδα – «Πίστευα πως έχει πάει κάπου και δεν έχει ειδοποιήσει»

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει την εξαφάνιση της Κινέζας Γιου Τινγκ στην περιοχή της Αρτέμιδας το πρωί της 20ης Μαΐου αφήνοντας πίσω ελάχιστα ίχνη.

Συγκεκριμένα, οι Αρχές αναζητούν τα στίγματα της, με την οικογένεια της να ελπίζει σε θετικές ειδήσεις για την κατάσταση της. Ο σύζυγός της, Βασίλης Καραβασίλης μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA αναφέρθηκε στο γεγονός ότι καθυστέρησε να δηλώσει την εξαφάνισή της περίπου 20 μέρες.

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Ο ίδιος βρισκόταν σε πολυήμερο επαγγελματικό ταξίδι στην Κίνα. «Την πρώτη φορά που άρχισα να ανησυχώ ήταν στις 25 του μήνα, όταν είδα ότι δεν απαντάει στα μηνύματα και προσπάθησα να δοκιμάσω να καλέσω στο κινητό και δεν είχε σήμα. Ωστόσο, δεν ήταν εντελώς περίεργο.

Με δεδομένο ότι θα μπορούσε να είναι μέσα στο μετρό και να μην έχει σήμα για παράδειγμα. Εκεί ήταν η πρώτη φορά που έστειλα τον αδερφό μου να κοιτάξει το σπίτι εξωτερικά. Είδε ότι όλα είναι εντάξει, ότι η πόρτα ήταν κλειδωμένη, ότι δεν υπήρχε κάποια παράθυρο σπασμένο ή κάτι περίεργο. Οπότε, έφυγε και το αφήσαμε έτσι. Υποθέσαμε πως ενδεχομένως να έχει πάει κάπου. Πέρασαν οι μέρες πιστεύοντας πως έχει πάει κάπου και ενδεχομένως να μην έχει ειδοποιήσει εγκαίρως και έτσι πέρασαν οι μέρες» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Άλλο η ανησυχία και άλλο να δώσεις μια εξαφάνιση. Στο αστυνομικό τμήμα των Σπάτων, πήγε ο αδερφός μου να δηλώσει την εξαφάνιση και δεν το δεχόντουσαν και σκεφτόντουσαν ότι ενδεχομένως λείπει διακοπές και δεν έχει ενημερώσει ή έχει πάρει τα λεφτά από το σπίτι και έχει εξαφανιστεί. Έκαναν τέτοιες υποθέσεις. Ο αδερφός μου πήγε στο αστυνομικό τμήμα στις 10 Μαΐου, αφού μπήκε με τα δεύτερα κλειδιά μέσα στο σπίτι και είδε ποια είναι η κατάσταση».

«Μπορώ να πω κατηγορηματικά ότι όλα τα αντικείμενά της είναι σπίτι και αυτό γιατί ο,τιδήποτε υπάρχει στο σπίτι, παρόλο που υπάρχουν πολλά πράγματα είναι σε συγκεκριμένη θέση. Έχουμε μια κακή συνήθεια να βάζουμε τα πράγματα σε συγκεκριμένη θέση. Οπότε είναι εύκολο να δω τί και πότε έχει κουνηθεί.

Αν κάτι αλλάξει θέση ή λείπει, είναι πολύ εύκολο να το διακρίνω. Το μόνο που λείπει είναι τα έγγραφα που έχουν σχέση με το πρατήριο, αυτά τα οποία ενδεχομένως δεν τα είχε πάρει εκείνη τη μέρα γιατί δεν κουβαλούσε κάτι μεγάλο. Είναι σε προηγούμενη χρονική στιγμή.

Το άλλο που λείπει είναι το δίπλωμά της, την άδεια διαμονής την είχε πάντα στη τσάντα της όπως και μια φωτοτυπία διαβατηρίου. Στην συγκεκριμένη περίπτωση είχε και το διαβατήριο. Το έπαιρνε συνήθως όταν είχε να κάνει κάποιες εργασίες σε δημόσιες υπηρεσίες» είπε στη συνέχεια ο σύζυγός της για να ολοκληρώσει:

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«Το θέμα δεν είναι τί πιστεύω εγώ, το θέμα είναι πραγματικότητα με βάση τα στοιχεία που έχουμε διαθέσιμα αυτήν την στιγμή. Οι επιλογές είναι οι εξής για μένα. Δεν θέτω το σενάριο να έχει φύγει μόνη της. Το αποκλείω κατηγορηματικά. Δεν δίνω καμία πιθανότητα σε αυτό το σενάριο.

Το άλλο σενάριο είναι ενδεχομένως η απαγωγή αλλά χωρίς οικονομικό κίνητρο γιατί δεν έχει ζητήσει κανείς χρήματα.

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Το άλλο είναι η δολοφονία για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να προσδιορίσω αυτήν την στιγμή. Το μόνο που γνωρίζω είναι πως αυτή η πληροφορία από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας λογικά είναι ορθή. Το άλλο είναι πως το σήμα το ιντερνετικό χάνεται στις 3 και 23 οπότε ήταν σε κίνηση ακόμα μέχρι εκείνη την ώρα. Τώρα, το πού ακριβώς, δεν το γνωρίζω γιατί δεν έχω τα περισσότερα δεδομένα».