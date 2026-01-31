Κωνσταντία Δημογλίδου: «Η Λόρα είχε ήδη προσγειωθεί στη Γερμανία όταν δηλώθηκε η εξαφάνισή της» – Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας, μετά και τη δημοσιοποίηση βίντεο- ντοκουμέντο που τη δείχνει να αγοράζει εισιτήριο με προορισμό τη Φρανκφούρτη.

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5», η ανήλικη εξαφανίστηκε τις πρωινές ώρες της 8ης Ιανουαρίου από την περιοχή όπου διαμένει στην Πάτρα και μετέβη άμεσα στην Αθήνα.

«Η Λόρα εξαφανίστηκε πρωινές ώρες στις 8 Ιανουαρίου από την περιοχή στην οποία διαμένει στην Πάτρα, έφτασε στην Αθήνα άμεσα γιατί φαίνεται ότι πήρε κάποιο ταξί, όπως αποκαλύφθηκε τα επόμενα δύο εικοσιτετράωρα από βιντεοληπτικό υλικό που είχαν στα χέρια τους οι αστυνομικοί και φαίνεται ότι έβγαλε ένα εισιτήριο για τις πεντέμισι το απόγευμα για κάποια πόλη της Γερμανίας.

Όταν έφτασαν οι γονείς της γύρω στις οκτώ το βράδυ στο αστυνομικό τμήμα για να δηλώσουν την εξαφάνιση, το παιδί είχε ήδη προσγειωθεί στη Γερμανία».

Ωστόσο, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η 16χρονη να μην έχει τελικά ταξιδέψει στο εξωτερικό, επισημαίνοντας σοβαρές δυσκολίες στη διασταύρωση των στοιχείων από τις αρμόδιες εταιρείες.

Παραμένει ερώτημα το αν ταξίδεψε;

Όπως εξήγησε, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα της Ελληνικής Αστυνομίας προς τις αεροπορικές εταιρείες, δεν υπήρξε πλήρης ανταπόκριση.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε: «Δυστυχώς, παρόλο που έχουν γίνει τρεις φορές 12, 16 και 18/01) διαφορετικά έγγραφα προς όλες τις εταιρείες με τις οποίες μπορεί κάποιος να ταξιδέψει αεροπορικώς προς τη Γερμανία, υπάρχει μια μεγάλη εταιρεία, από την οποία γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε το εν λόγω εισιτήριο που δεν απάντησε ποτέ στην Ελληνική Αστυνομία, παρόλο που στην τρίτη υπόμνηση αναφερόταν ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή αυτού του παιδιού».

Παρά την έλλειψη επίσημης επιβεβαίωσης για το αν η Λόρα επιβιβάστηκε τελικά σε πτήση, οι ελληνικές Αρχές κινήθηκαν άμεσα μέσω της Europol, επικοινωνώντας με τις γερμανικές Αρχές, καθώς υπήρχε συγγενικό της πρόσωπο στη Γερμανία.

«Παρόλο που εμείς δεν είχαμε κανένα επίσημο στοιχείο για το αν το παιδί έχει ταξιδέψει από τα πρώτα δύο εικοσιτετράωρα, οι αστυνομικοί μέσω Europol επικοινώνησαν με τις Αρχές της Γερμανίας, καθώς υπήρχε κάποιο συγγενικό πρόσωπο εκεί.

Οι γερμανικές Αρχές απάντησαν ότι η Λόρα δεν βρισκόταν με τον αδερφό της. Γνώριζαν όμως ότι η ΕΛ.ΑΣ. αναζητά αυτό το παιδί στην Γερμανία και ενημερώθηκαν ότι σε περίπτωση που βρεθεί σε οποιοδήποτε σημείο της Γερμανίας πρέπει να ενημερωθεί η Ελληνική Αστυνομία».

Σύμφωνα με την Κωνσταντία Δημογλίδου, από το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό προκύπτει ότι η 16χρονη αποχώρησε από ταξιδιωτικό πρακτορείο στην Ομόνοια και επιβιβάστηκε σε λεωφορείο με κατεύθυνση τον διεθνή αερολιμένα.

«το παιδί αποχωρεί από την Ομόνοια από το συγκεκριμένο ταξιδιωτικό πρακτορείο, εισέρχεται σε λεωφορείο το οποίο οδηγεί τους ταξιδιώτες στον διεθνή αερολιμένα και φαίνεται ότι από εκεί όντως έχει ταξιδέψει, χωρίς, ξαναλέω να το έχουν επιβεβαιώσει, ούτε η αεροπορική εταιρία, ούτε οι γερμανικές Αρχές.

Θεωρούμε ότι έχει φτάσει με κάποιο τρόπο στην Γερμανία, γι’ αυτό ακριβώς και έχουν χαθεί εντελώς τα ίχνη της από τη χώρα μας, ότι έχει βρεθεί συγγενής της, χωρίς βέβαια να μπορεί να μας δοθεί κάποια πληροφορία από τις γερμανικές Αρχές. Μάλιστα έχουμε επικοινωνήσει και με άλλες χώρες στις οποίες υπήρχαν συγγενείς, με τους οποίους δεν φαίνεται βέβαια να έχει επικοινωνία το παιδί».

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης συνεχίζονται σε συνεργασία με ευρωπαϊκές Αρχές, με την υπόθεση να παραμένει ανοιχτή και τα ερωτήματα να παραμένουν αναπάντητα.

Έφυγε για Φρανκφούρτη την ίδια ημέρα

Όπως έγραφε χθες το DEBATER, την περασμένη εβδομάδα η γυναίκα που είχε το χρυσοχοείο στου Ζωγράφου όπου είχε πουλήσει κοσμήματα η Λόρα, αν και είχε επικοινωνήσει με τις αρχές, θυμήθηκε ότι το κορίτσι τη ρωτούσε πως μπορεί να φτάσει στην Ομόνοια.

Η 16χρονη πήγε στο κέντρο της Αθήνα και μπήκε σε μία στοά, όπου σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο που διατηρεί αλλοδαπός, ζήτησε εισιτήριο για Γερμανία την ίδια ημέρα. Η μόνη πτήση ήταν με την Lufthansa στις 19:00 το απόγευμα για Φρανκφούρτη.

Στις 20:00 της ίδιας ημέρας έγινε η αναφορά της εξαφάνισης από την οικογένεια της. Ουσιαστικά το κορίτσι είχε φύγει από την Ελλάδα πριν ξεκινήσουν οι έρευνες.

Η ΕΛ.ΑΣ. είχε υποβάλει αίτημα στην εταιρεία για τις λίστες επιβατών τέσσερις φορές, στις 12, τις 15, τις 16 και τις 18 του μήνα όμως δεν έλαβε απάντηση. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αποτελεί πολιτική της συγκεκριμένης εταιρείας να μην δίνει τα ονόματα.