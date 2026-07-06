Εξαφάνιση 13χρονης από χώρο φιλοξενίας στην Θεσσαλονίκη – Η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αρχές μετά την εξαφάνιση μίας 13χρονης στην Θεσσαλονίκη όπως ανακοίνωσε το Χαμόγελο του Παιδιού σήμερα Δευτέρα (6/7).

Ειδικότερα, το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της της 13χρονης Σοκλέϊντα Χ. της οποία τα ίχνη χάθηκαν το Σάββατο 27 Ιουνίου από χώρο φιλοξενίας στην Θεσσαλονίκη.

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Αναλυτικά:

Στις 27/06/2026, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στη Θεσσαλονίκη η ανήλικη Σοκλέϊντα Χ., 13 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 06/07/2026 για την εξαφάνισή της και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικη, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Σοκλέϊντα Χ. έχει ύψος 1,55 μ., ζυγίζει 55 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Έχει σκουλαρίκι στη μύτη. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε καφέ ολόσωμη φόρμα σορτς, μαύρες σαγιονάρες και μαύρη τσάντα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.