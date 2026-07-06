Εξαφάνιση Γιου Τινγκ: Το μυστήριο με τα στίγματα του κινητού της κινέζας μεταφράστριας από την Λούτσα – Πού εντοπίστηκαν

Οι έρευνες για την εξαφάνιση της της Γιου Τινγκ από τη Λούτσα συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό από την ΕΛΑΣ καθώς νέα στοιχεία πυκνώνουν το μυστήριο γύρω από την υπόθεση.

Σύμφωνα με τις πρόσφατες πληροφορίες, η ΕΛΑΣ εξετάζει τις τελευταίες συνομιλίες που είχε με τον σύζυγο της πριν την εξαφάνιση της, ενώ εντοπίστηκαν διαδοχικά σήματα του κινητού της σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Το πρώτο στίγμα οδήγησε τις έρευνες κοντά στο χωριό Φουρνά στην Ευρυτανία. Εκεί, ο σύντροφός της μαζί με τον αδελφό του μετέβησαν στην περιοχή αναζητώντας τη γυναίκα, καθώς το στίγμα έδειχνε ένα εγκαταλελειμμένο χοιροστάσιο. Ωστόσο, οι έρευνες δεν απέδωσαν αποτέλεσμα.

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Στην ίδια περιοχή, το στίγμα του κινητού φέρεται να έδειξε και μοναστήρι, στο οποίο διαμένουν δύο μοναχοί. Οι Αρχές πραγματοποίησαν έρευνες και εκεί, χωρίς όμως να εντοπιστεί κάποιο στοιχείο που να συνδέεται με την αγνοούμενη.

Αργότερα, νέο στίγμα εμφανίστηκε στη Μυτιλήνη, όπου επίσης κινητοποιήθηκε η Αστυνομία. Παρά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, δεν βρέθηκε κανένα ίχνος της γυναίκας.

Υπενθυμίζεται ότι η εξαφάνιση της Γιου Τινγκ, μεταφράστριας από την Κίνα και κατοίκου στην περιοχή της Λούτσας δηλώθηκε το πρωί της 20ης Μαΐου 2026.

Η δήλωση εξαφάνισης που άργησε 20 μέρες

Στο μεταξύ, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, επισήμανε ότι η δήλωση εξαφάνισης υποβλήθηκε με σημαντική καθυστέρηση, περίπου 20 ημέρες μετά την τελευταία επικοινωνία με την αγνοούμενη.

Όπως ανέφερε, οι έρευνες επεκτείνονται και στην επαγγελματική της δραστηριότητα, ενώ το πιθανότερο κίνητρο που εξετάζεται είναι οικονομικής φύσης, καθώς η Γιου Τινγκ διαχειριζόταν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Αν και εργαζόταν ως μεταφράστρια, είχε αναλάβει παράλληλα τη διαχείριση διαμερισμάτων που ανήκαν σε Κινέζους κατοίκους του εξωτερικού. Η εργασία αυτή την έφερνε σχεδόν καθημερινά στο κέντρο της Αθήνας, όπου εισέπραττε ενοίκια και παρέδιδε ή παραλάμβανε ακίνητα. Σύμφωνα με την οικογένειά της, πολλές φορές μετέφερε μαζί της σημαντικά χρηματικά ποσά από τις εισπράξεις των ενοικίων.

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Προς το παρόν, από τους έως τώρα ελέγχους προκύπτει ότι με τα νόμιμα ταξιδιωτικά της έγγραφα δεν έχει καταγραφεί έξοδός της αγνοούμενης από την χώρα.