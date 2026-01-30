Λόρα: Η 16χρονη ταξίδεψε αεροπορικώς στη Γερμανία – Έβγαλε εισιτήριο από πρακτορείο στην Ομόνοια

Σύμφωνα με στοιχεία, λίγο μετά την εξαφάνισή της από την Πάτρα και την άφιξή της στην Αθήνα, η 16χρονη Λόρα επισκέφθηκε ταξιδιωτικό πρακτορείο και ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη με τη Lufthansa.

Από την έρευνα της Αστυνομίας προκύπτει ότι η Λόρα πήγε σε ταξιδιωτικό γραφείο στην Ομόνοια λίγες ώρες μετά την εξαφάνισή της και έκλεισε εισιτήριο για τη Φρανκφούρτη, όπως ανέφερε η εκπομπή Live News.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πραγματοποιούνται έρευνες σχετικά με ποιο όνομα ταξίδεψε στη Γερμανία η Λόρα.

Η 16χρονη, όπως όλα δείχνουν, δεν έμεινε ποτέ πολλές ημέρες στη περιοχή του Ζωγράφου όταν έφτασε στην Αθήνα, αλλά ταξίδεψε άμεσα προς τη Γερμανία και φαίνεται να είναι καλά στην υγεία της.

Σημειώνεται ότι βάση νομοθεσίας, χωρίς συνοδό μπορεί να ταξιδέψει ένας ανήλικος από 16 χρονών και άνω. Η Λόρα από τις 8 Ιανουαρίου 2026 έχει φύγει από το σπίτι της, έχοντας μαζί της το διαβατήριο της, ενώ έχει κλείσει όλα τα social media και το mail της.