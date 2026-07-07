Εξαφάνιση Γιου Τινγκ: “Είμαι πεπεισμένος ότι δεν έφυγε με τη θέλησή της” λέει ο σύζυγός της

Δηλώσεις για την εξαφάνιση της Κινέζας Γιου Τινγκ, που αγνοείται από την Αρτέμιδα από τις 20 Μαΐου, έκανε ο σύζυγος της, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι πεπεισμένος ότι η γυναίκα μου δεν έφυγε με τη θέλησή της».

Συγκεκριμένα, ο Βασίλης Καραβασίλης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, είπε: «Βγήκε για κάποια ραντεβού στις 4 (σ.σ. στις 20 Μαΐου) για κάποια διαμερίσματα στην Αθήνα. Το τι συνέβη μέσα στο μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας δεν το ξέρω, δεν μπορώ να κατευθύνω κάπου τις αρχές. Το διαβατήριο το είχε μαζί της, συνήθως είχε φωτοτυπία του αλλά όταν πήγαινε σε δημόσιες υπηρεσίες είχε το διαβατήριο».

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Υποστήριξε ακόμα ότι η γυναίκα του «δεν υπήρχε περίπτωση να κουβαλούσε πολλά χρήματα, το πολύ-πολύ να είχε μέχρι 1.000 ευρώ τα οποία κατέθετε άμεσα σε τράπεζα» καθώς και ότι «δεν υπήρχε όχληση, λογομαχία ή κάτι αντίστοιχο που γνώριζα. Ό,τι προβλήματα είχε επαγγελματικά ή άλλα, τα συζητούσαμε πάντα, δεν υπήρχαν στεγανά ανάμεσά μας».

Επιχειρώντας να εξηγήσει γιατί ενώ η τελευταία φορά που επικοινώνησε με τη σύζυγό του που ήταν μεταφράστρια κινεζικής γλώσσας, ήταν στις 20 Μαΐου αλλά η δήλωση εξαφάνισης έγινε 20 ημέρες αργότερα, στις 10 Ιουνίου, αφού έστειλε τον αδελφό του στο σπίτι τους, ο κ. Καραβασίλης είπε πως «η εκτίμησή μου ήταν ότι ήταν εκτός Αθηνών για κάποια εργασία. Δεν το συνήθιζε, το είχε κάνει 1-2 φορές». Ειδικά για αυτές τις φορές είπε ότι η Γιού Τινγκ «είχε πάει στην Τσεχοσλοβακία και τη Γαλλία για εργασίες».

Για το ραντεβού της 20ης Μαΐου που είχε η σύζυγός του διευκρίνισε ότι «ο διαχειριστής είχε έρθει σε επαφή γιατί δεν μπορούσε να βρει την Κινέζα ιδιοκτήτρια που ήταν στην Κίνα και έπρεπε να ανοίξουν το σπίτι για να δουν τι συμβαίνει με τα υδραυλικά»

Όσον αφορά για το τι συνέβη από τις 20 Μαΐου μέχρι την ημέρα δήλωση εξαφάνισης της συζύγου του, ο κ. Καραβασίλης είπε «τελευταία φορά επικοινωνήσαμε στις 20 Μαΐου το πρωί ώρα Ελλάδος όταν μου έστειλε κάποια έγγραφα. Προσπάθησα να έχω επικοινωνία με μηνύματα μέχρι τις 25 του μήνα και μετά προσπάθησα να τη βρω στο τηλέφωνο. Λόγω της εργασίας μου πολλές φορές δεν έχω σήμα στο κινητό μου. Στην Ελλάδα γύρισα στις 15 Ιουνίου, στις 10 Ιουνίου έστειλα τον αδερφό μου στο σπίτι να δουν τι γίνεται, το τηλέφωνο έδειχνε ότι δεν έχει σήμα».

Κατά τον ίδιο «στην αστυνομία έγινε η δήλωση από τον αδελφό μου στις 10 Ιουνίου όταν είδε την κατάσταση στο σπίτι. Στο ΑΤ Σπάτων δεν ήταν δεκτικοί να γίνει δήλωση εξαφάνισης με τη σκέψη ότι έχει πάει διακοπές ή έχει πάρει τα χρήματα. Σε 48 ώρες πήγε στο ΑΤ Συντάγματος όπου εκεί έγινε η δήλωση εξαφάνισης. Εγώ στις 15 Ιουνίου το απόγευμα πήγα και κατέθεσα στην αστυνομία και στις 16 ενημέρωσα τις κινεζικές αρχές».



