Ερρίκος Πετιλόν: «Αχυράνθρωπος» σε 8 εταιρείες με χρέη 596.000 ευρώ – Πώς εμπλέκεται στο κύκλωμα φοροδιαφυγής

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη συμμετοχή του Ερρίκου Πετιλόν στο μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη, με συνολικές οφειλές που ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς.

Ο γνωστός ηθοποιός και πρώην μοντέλο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως «αχυράνθρωπος» σε οκτώ εταιρείες, οι οποίες συσσώρευσαν συνολικά χρέη ύψους 595.976,53 ευρώ.

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Η περίπτωσή του αποτελεί μία από τις χαρακτηριστικές πτυχές της έρευνας για τον μηχανισμό που φέρεται να είχαν δημιουργήσει επιχειρηματίες του χώρου της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, χρησιμοποιώντας πρόσωπα χωρίς ουσιαστικό ρόλο στη διαχείριση των επιχειρήσεων.

Όπως έχει ήδη καταγράψει το DEBATER στο ρεπορτάζ για τις 18 συλλήψεις και το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, οι ελεγκτικές αρχές εντόπισαν ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών, με χιλιάδες ΑΦΜ και εκατοντάδες πρόσωπα που εμφανίζονταν ως τυπικοί εκπρόσωποι.

Ερρίκος Πετιλόν: Οι 8 εταιρείες και τα χρέη των 595.976 ευρώ

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της υπόθεσης, ο Ερρίκος Πετιλόν εμφανιζόταν από την 1η Μαρτίου 2023 ως διαχειριστής ή εταίρος σε οκτώ διαφορετικά νομικά πρόσωπα.

Οι συγκεκριμένες εταιρείες φέρονται να δημιούργησαν συνολικές οφειλές 595.976,53 ευρώ προς τη φορολογική διοίκηση και τους ασφαλιστικούς φορείς.

Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τις πληροφορίες για την οικονομική του κατάσταση, ο ηθοποιός δεν διέθετε αξιόλογη περιουσία, ενώ στις φορολογικές δηλώσεις του εμφανίζονταν εισοδήματα της τάξης των 2.000 έως 2.500 ευρώ.

Παράλληλα, στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ φέρεται να καταγραφόταν ως εργαζόμενος μερικής απασχόλησης, σε θέση υπαλλήλου υποδοχής, με αποδοχές που αντιστοιχούσαν στον κατώτατο μισθό.

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Η αντίθεση ανάμεσα στην οικονομική του εικόνα και στον αριθμό των εταιρειών στις οποίες εμφανιζόταν να συμμετέχει αποτέλεσε ένα από τα στοιχεία που αναδείχθηκαν κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Διευκρινίζεται ότι το ποσό των 595.976,53 ευρώ αφορά τις συνολικές οφειλές των οκτώ εταιρειών και δεν συνιστά αποδεδειγμένο προσωπικό όφελος ή ποσό που φέρεται να εισέπραξε ο ίδιος.

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«Έπαιρνε 200 έως 700 ευρώ τον μήνα» – Τι φέρεται να παραδέχθηκε

Σύμφωνα με πληροφορίες για την προανακριτική διαδικασία, ο Ερρίκος Πετιλόν φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε αναλάβει τον ρόλο του τυπικού εκπροσώπου εταιρειών, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα χρηματική αμοιβή.

Η αμοιβή αυτή, κατά τις ίδιες πληροφορίες, κυμαινόταν από 200 έως 700 ευρώ τον μήνα.

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Μέλη του κυκλώματος φέρονται να τον προσέγγισαν γνωρίζοντας ότι αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες, προτείνοντάς του να εμφανίζεται ως διαχειριστής ή εταίρος επιχειρήσεων.

Το κρίσιμο στοιχείο που εξετάζουν οι δικαστικές αρχές είναι ο πραγματικός βαθμός γνώσης και συμμετοχής των προσώπων που εμφανίζονταν στα εταιρικά έγγραφα, καθώς και η σχέση τους με εκείνους που ασκούσαν ουσιαστικά τη διοίκηση των επιχειρήσεων.

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Πώς στρατολογούσαν «αχυρανθρώπους» ακόμη και έξω από νοσοκομεία

Η περίπτωση του ηθοποιού εντάσσεται σε μια ευρύτερη πρακτική που φέρεται να χρησιμοποιούσε το κύκλωμα για να αποκρύπτει τους πραγματικούς διαχειριστές των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι εμπλεκόμενοι αναζητούσαν ανθρώπους που αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα και ήταν διατεθειμένοι, έναντι μικρής αμοιβής, να εμφανιστούν ως ιδιοκτήτες, διαχειριστές ή εταίροι εταιρειών.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν περιλαμβάνονταν:

Εργαζόμενοι με πολύ χαμηλές αποδοχές, όπως λαντζέρηδες και σερβιτόροι.

Άνθρωποι που ζούσαν σε συνθήκες οικονομικής εξαθλίωσης.

Άτομα χωρίς σταθερή στέγη.

Ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Πρόσωπα που, σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, εμφανίζονταν σε εταιρικές καταχωρίσεις ακόμη και μετά τον θάνατό τους.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν οι πληροφορίες ότι πρόσωπα που συνδέονται με το κύκλωμα προσέγγιζαν ασθενείς έξω από αντικαρκινικά νοσοκομεία, μεταξύ των οποίων το Θεαγένειο στη Θεσσαλονίκη και ο Άγιος Σάββας στην Αθήνα.

Στους ανθρώπους αυτούς φέρονται να προσφέρονταν μικρά χρηματικά ποσά προκειμένου να αναλάβουν τυπικά εταιρικές ιδιότητες, χωρίς να ασκούν πραγματική διοίκηση.

Η αναφορά σε αποβιώσαντα πρόσωπα που εμφανίζονταν σε εταιρικά στοιχεία αποτελεί επίσης αντικείμενο διερεύνησης και δεν σημαίνει ότι οι ίδιοι είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή σε παράνομη δραστηριότητα.

Το κύκλωμα των 203 εκατ. ευρώ και τα 4.200 ΑΦΜ

Η υπόθεση αφορά έναν εκτεταμένο μηχανισμό φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής, ο οποίος φέρεται να λειτουργούσε επί περίπου τρία χρόνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί από την έρευνα, εξετάζονται:

Περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ , που συνδέονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα του δικτύου.

, που συνδέονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα του δικτύου. Περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις , κυρίως στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης.

, κυρίως στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης. Περίπου 1.300 «αχυράνθρωποι» , που εμφανίζονταν ως τυπικοί εκπρόσωποι.

, που εμφανίζονταν ως τυπικοί εκπρόσωποι. Περίπου 700 πρόσωπα που φέρονται να ασκούσαν την πραγματική διαχείριση.

που φέρονται να ασκούσαν την πραγματική διαχείριση. Περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας, στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές.

Οι συνολικές οφειλές που έχουν εντοπιστεί ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περίπου 68 εκατομμύρια ευρώ αφορούν φορολογικές υποχρεώσεις και 135 εκατομμύρια ευρώ ασφαλιστικές εισφορές.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται επίσης τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στη σύσταση και διαχείριση των εταιρειών.

Εξετάζεται ακόμη η χρήση πλαστών εξουσιοδοτήσεων και άλλων εγγράφων για τη διεκπεραίωση διαδικασιών ενώπιον δημόσιων υπηρεσιών.

Οι 18 συλλήψεις και οι κακουργηματικές διώξεις

Η επιχείρηση της ΑΑΔΕ και της ομάδας ΔΕΟΣ οδήγησε σε 18 συλλήψεις.

Από τους συλληφθέντες, οι 16 παραπέμφθηκαν στον 3ο ειδικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, αντιμετωπίζοντας κατά περίπτωση κακουργηματικές κατηγορίες.

Μεταξύ των αδικημάτων που περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη είναι:

Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, με ζημία άνω των 120.000 ευρώ κατ’ εξακολούθηση.

Συνέργεια στην απάτη σε βάρος του Δημοσίου.

Πλαστογραφία με ζημία άνω των 120.000 ευρώ.

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι άλλοι δύο συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς η εμπλοκή τους αφορούσε παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, οι οποίες εξετάζονται χωριστά.

Οι 16 κατηγορούμενοι παραμένουν υπό κράτηση ενόψει των απολογιών τους, που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από την Τρίτη έως την Πέμπτη.

Η δικαστική έρευνα συνεχίζεται, με στόχο να αποσαφηνιστούν οι ευθύνες των εμπλεκομένων και ο πραγματικός ρόλος καθενός στον μηχανισμό των εταιρειών.