Θεσσαλονίκη: 18 συλλήψεις για φοροδιαφυγή σε νυχτερινά κέντρα – Το κόλπο με τους «αχυρανθρώπους»

Τουλάχιστον 18 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για υπόθεση εκτεταμένης φοροδιαφυγής σε νυχτερινά κέντρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι συλληφθέντες φέρονται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι» ή «μπροστινοί», εμφανιζόμενοι ως υπεύθυνοι επιχειρήσεων, με στόχο την απόκρυψη της πραγματικής επιχειρηματικής δραστηριότητας και την αποφυγή φορολογικών υποχρεώσεων.

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Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (6/11), με τις συλλήψεις να καταγράφονται κατά τις τελευταίες ώρες.

Θεσσαλονίκη: Έφοδοι της ΑΑΔΕ σε νυχτερινά κέντρα

Στελέχη της Διεύθυνσης Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ πραγματοποίησαν ελέγχους σε νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης, αξιοποιώντας πληροφορίες που είχαν περιέλθει στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν τουλάχιστον 18 άτομα, τα οποία, σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, φέρονται να είχαν αναλάβει τυπικά ρόλους σε επιχειρήσεις νυχτερινής διασκέδασης.

Οι Αρχές εξετάζουν την πραγματική λειτουργία των επιχειρήσεων και τον ρόλο των προσώπων που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί το συνολικό ύψος της φερόμενης φοροδιαφυγής ούτε ο αριθμός των επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν.

Πώς λειτουργεί το κόλπο με τους «αχυρανθρώπους»

Η χρήση «αχυρανθρώπων» αποτελεί γνωστή μέθοδο σε υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος.

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Στο συγκεκριμένο σχήμα, ένα πρόσωπο εμφανίζεται στα επίσημα εταιρικά στοιχεία ως διαχειριστής ή υπεύθυνος μιας επιχείρησης, ενώ η πραγματική διοίκηση ή ο οικονομικός έλεγχος ενδέχεται να ασκείται από άλλους.

Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επιχειρείται η μεταφορά φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων σε πρόσωπα που δεν έχουν ουσιαστικό έλεγχο της δραστηριότητας.

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Σε ορισμένες περιπτώσεις, τέτοιου είδους μηχανισμοί συνδυάζονται με διαδοχικές αλλαγές εταιρειών ή ΑΦΜ, προκειμένου να συνεχίζεται η εμπορική δραστηριότητα παρά τη συσσώρευση οφειλών.

Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη ποια ακριβώς από αυτές τις πρακτικές διαπιστώθηκαν στη νέα υπόθεση της Θεσσαλονίκης.

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Οι προηγούμενες υποθέσεις φοροδιαφυγής με «μπροστινούς»

Η νέα επιχείρηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ελεγκτικές Αρχές έχουν εντείνει τις έρευνες για δίκτυα επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν εικονικούς διαχειριστές.

Τον Φεβρουάριο του 2026 είχε αποκαλυφθεί διαφορετική υπόθεση με 205 φερόμενους «αχυρανθρώπους» και εκατοντάδες επιχειρήσεις, για την οποία είχαν πραγματοποιηθεί 11 συλλήψεις.

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Στην υπόθεση εκείνη, σύμφωνα με τις Αρχές, εξεταζόταν η χρήση εταιρειών που συσσώρευαν οφειλές και στη συνέχεια αντικαθίσταντο από άλλες, με διαφορετικό ΑΦΜ.

Παράλληλα, το DEBATER είχε αναδείξει την υπόθεση της αλυσίδας «Χωριάτικο» και τις καταγγελλόμενες πρακτικές οικονομικής απάτης, στο πλαίσιο άλλης έρευνας των Αρχών.

Δεν έχει προκύψει μέχρι στιγμής επίσημη σύνδεση της νέας επιχείρησης στη Θεσσαλονίκη με τις παραπάνω υποθέσεις.

Αναμένονται περισσότερα στοιχεία από την ΑΑΔΕ

Οι έρευνες των αρμόδιων υπηρεσιών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για τις επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν και τον τρόπο λειτουργίας του φερόμενου δικτύου.

Τα βασικά ερωτήματα αφορούν την ταυτότητα των πραγματικών διαχειριστών, το ενδεχόμενο ύψος των διαφυγόντων φόρων και την έκταση της δραστηριότητας.

Οι 18 συλληφθέντες αντιμετωπίζονται ως κατηγορούμενοι, με την ποινική αξιολόγηση των πράξεών τους να αποτελεί αντικείμενο της προβλεπόμενης δικαστικής διαδικασίας.