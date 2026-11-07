Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη πολίτης που εγκατέλειψε ογκώδη υλικά σε δημόσιο χώρο
Του επεβλήθη διοικητικό πρόστιμο 3000 ευρώ από τη Δημοτική Αστυνομία
Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη πολίτης που εντοπίστηκε να εγκαταλείπει παράνομα ογκώδη αντικείμενα και υλικά ανακαίνισης σε δημόσιο χώρο, στη διασταύρωση των οδών Μαρτίου και Ζουμετίκου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, πρόκειται για την πρώτη αυτόφωρη σύλληψη που πραγματοποιείται στην Ελλάδα για παράνομη απόρριψη ογκωδών απορριμμάτων.
«Ο υπεύθυνος εντοπίστηκε, του επεβλήθη διοικητικό πρόστιμο 3000 ευρώ από τη Δημοτική Αστυνομία και συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου» αναφέρεται χαρακτηριστικά. Παράλληλα ο δήμος Θεσσαλονίκης υπενθυμίζει ότι η παράνομη εναπόθεση ογκωδών είναι ποινικό αδίκημα και προειδοποιεί ότι η ανοχή απέναντι σε φαινόμενα που υποβαθμίζουν το δημόσιο χώρο είναι μηδενική.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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