Ρέθυμνο: Επίτιμος δημότης Μυλοποτάμου ο Κ. Τασούλας – Μήνυμα ενότητας και άσκησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων

Στο Ρέθυμνο βρίσκεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, ο οποίος, κατά την πρώτη ημέρα της επίσκεψής του στην περιοχή, ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης του Δήμου Μυλοποτάμου, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Μελιδονίου.

Την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε ο πρόεδρός του, Γιώργος Κιαγιάς, ενώ ο δήμαρχος Μυλοποτάμου, Γιώργος Κλάδος, υπογράμμισε ότι η τιμητική ανακήρυξη προσδίδει ιδιαίτερο και μόνιμο χαρακτήρα στον δεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας με την περιοχή. Όπως ανέφερε, σε όποιο χωριό του δήμου επιστρέψει, από τα παράλια έως τα ορεινά, θα βρίσκεται πλέον ανάμεσα σε συνδημότες του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ευχαριστώντας για την υποδοχή και την τιμή, ο κ. Τασούλας συνέδεσε την ανακήρυξή του με τον θεσμό που υπηρετεί και την αποστολή του για τη διαφύλαξη της ενότητας. Επικαλέστηκε τον στίχο του Οδυσσέα Ελύτη «Αυτός ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας», επισημαίνοντας ότι η σημασία ενός τόπου δεν καθορίζεται από το μέγεθος ή τον πληθυσμό του, αλλά από την ιστορία, το πάθος των κατοίκων, τον πολιτισμό και τις προοπτικές του.

Στην τελετή παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Μανόλης Χνάρης, ο Λευτέρης Αυγενάκης και ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα

Αναφερόμενος στις εξελίξεις με τη γειτονική Τουρκία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να προκαλούν φόβο, τονίζοντας ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα χωρικά της ύδατα και στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, όπως και η Κυπριακή Δημοκρατία στις αντίστοιχες θαλάσσιες περιοχές της.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Κύπρο, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ευρωπαϊκό έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπηρετεί την πρόοδο και την ενεργειακή ενίσχυση της Κύπρου. Όπως τόνισε, το έργο δεν αποτελεί πρόκληση απέναντι σε κανέναν, αλλά εντάσσεται στην προσπάθεια για την ευημερία του Ελληνισμού.

Παράλληλα, συνέδεσε την προάσπιση της ελευθερίας και της ακεραιότητας της χώρας με την ενότητα στα μεγάλα εθνικά ζητήματα. «Δεν πρέπει να μας φοβίζει τίποτα όταν είμαστε ενωμένοι. Τίποτα απολύτως», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Τασούλας υπογράμμισε ότι οι διαφωνίες αποτελούν μέρος της δημοκρατικής ζωής, ωστόσο στα μεγάλα και βασικά ζητήματα απαιτείται κοινή στάση. Επικαλούμενος τα διδάγματα της ιστορίας, αναφέρθηκε στις επιτυχίες που έφερε η ενότητα, αλλά και στις περιπέτειες και τις δοκιμασίες που προκάλεσε ο διχασμός.

Συνέδεσε, επίσης, το μήνυμά του με τις θυσίες στον μαρτυρικό Αβδελλά, όπου είχε προηγουμένως παραστεί στην τελετή μνήμης, καθώς και με την επέτειο του Ολοκαυτώματος του Αρκαδίου. Όπως επισήμανε, η υπεράσπιση όσων κατακτήθηκαν με τόσες θυσίες προϋποθέτει ενότητα στα μεγάλα και ουσιαστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάλεσε την τοπική κοινωνία να συμβάλει στη διατήρηση αυτής της ενότητας, ώστε η χώρα, με κοινωνική γαλήνη και ήπιο πολιτικό κλίμα, να ανταποκριθεί στις προοπτικές και τις φιλοδοξίες του αύριο.

Στο Ρέθυμνο και στο Αρκάδι την Κυριακή

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας συνεχίζεται την Κυριακή 8 Νοεμβρίου στο Ρέθυμνο. Στις 10 το πρωί, ο κ. Τασούλας θα παρακολουθήσει την παρέλαση στην κεντρική λεωφόρο της πόλης και αμέσως μετά θα μεταβεί στην ιστορική Ιερά Μονή Αρκαδίου, για να συμμετάσχει στις επετειακές εκδηλώσεις και να καταθέσει στεφάνι στο Μαυσωλείο, αποτίοντας φόρο τιμής στους νεκρούς.

Το απόγευμα, στις 17:00, στο Σπίτι του Πολιτισμού, στην Παλιά Πόλη, θα πραγματοποιηθεί η τελετή ανακήρυξής του σε επίτιμο δημότη του Δήμου Ρεθύμνης. Την κυβέρνηση στις εορταστικές εκδηλώσεις της Κυριακής θα εκπροσωπήσει η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ