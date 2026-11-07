Τραγωδία στον Σαρωνικό: Νεκρός 52χρονος ναυτικός μετά από πτώση στη θάλασσα – Συνελήφθη ο κυβερνήτης ιστιοφόρου
Ο 52χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από άλλα μέλη του πληρώματος
Στο Σαρωνικό έχασε τη ζωή του ένας 52χρονος ημεδαπός, μέλος πληρώματος ιστιοφόρου σκάφους, ο οποίος έπεσε στη θάλασσα στη θαλάσσια περιοχή νότια-νοτιοδυτικά της νήσου Φλεβών.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο 52χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από άλλα μέλη του πληρώματος, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
Στη συνέχεια, ο άνδρας μεταφέρθηκε με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού στο λιμάνι της Βουλιαγμένης και από εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο Βούλας «Ασκληπιείο», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργεί η Λιμενική Αρχή Βουλιαγμένης, ενώ, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, ο κυβερνήτης του ιστιοφόρου σκάφους συνελήφθη.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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