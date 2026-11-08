Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Ντέρμπι κορυφής στο Καραϊσκάκη – Ώρα, κανάλι και πιθανές ενδεκάδες

Με ένα μεγάλο ντέρμπι στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ολοκληρώνεται η αγωνιστική δράση της Κυριακής (8/11) στη Stoiximan Super League, καθώς ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στις 21:00, σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία.

Οι Πειραιώτες θέλουν να αξιοποιήσουν την έδρα τους και να συνεχίσουν την ανοδική πορεία των τελευταίων εβδομάδων, ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» ταξίδεψε στην Αθήνα με αρκετά προβλήματα απουσιών, αναζητώντας ένα αποτέλεσμα που θα τον φέρει πιο κοντά στις πρώτες θέσεις.

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Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 22 βαθμούς, δύο λιγότερους από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, ενώ ο ΠΑΟΚ είναι τέταρτος με 18 βαθμούς, έναν πίσω από τον Άρη.

Ολυμπιακός: Αήττητος σχεδόν δύο μήνες και με ανεβασμένη ψυχολογία

Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση, έχοντας συμπληρώσει σχεδόν δύο μήνες χωρίς ήττα.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν παρουσιάσει σημαντική βελτίωση στην αμυντική τους λειτουργία, διατηρώντας ανέπαφη την εστία τους σε οκτώ αναμετρήσεις το τελευταίο διάστημα.

Το σερί των εννέα συνεχόμενων νικών σταμάτησε στο ισόπαλο 0-0 με τη Ρεν για το Europa League, ωστόσο η ευρωπαϊκή τους παρουσία παραμένει θετική, καθώς έχουν συγκεντρώσει 10 βαθμούς στη League Phase και διεκδικούν θέση στην πρώτη οκτάδα.

Στο πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός προέρχεται από τη δύσκολη νίκη με 3-2 επί της Κηφισιάς, με τον Ζέλσον Μαρτίνς να πετυχαίνει το καθοριστικό γκολ στις καθυστερήσεις.

Ο Αλγουαθίλ έχει στη διάθεσή του σχεδόν όλες τις επιλογές του για το ντέρμπι, γεγονός που του επιτρέπει να καταστρώσει τα πλάνα του χωρίς σημαντικούς περιορισμούς.

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ΠΑΟΚ: Πολλά προβλήματα και αναγκαστικές αλλαγές

Στον αντίποδα, ο Αλέσιο Λίσι καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες, ιδιαίτερα στην αμυντική γραμμή.

Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από τη νίκη με 2-1 απέναντι στον Αστέρα AKTOR, χάρη στο γκολ του Μύθου στο 87ο λεπτό, ωστόσο στην ίδια αναμέτρηση αποβλήθηκε ο Τζόντζο Κένι.

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Η απουσία του Άγγλου δεξιού μπακ δημιουργεί πρόβλημα στον προπονητή του «Δικεφάλου», καθώς οι διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις στη συγκεκριμένη θέση είναι περιορισμένες.

Ο Ελουστόντο είναι ένα από τα επικρατέστερα πρόσωπα για την κάλυψη του κενού, ενώ ο Σορετίρε διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα.

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Εκτός πλάνων βρίσκεται και ο Τάισον, ο οποίος έχει τεθεί εκτός πρώτης ομάδας για πειθαρχικούς λόγους.

Παράλληλα, δεν υπολογίζονται οι Μιχαηλίδης, Πέλκας, Άλι, Παβλένκα, Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ και Τσάλοφ, με τον Λίσι να αναζητά τις κατάλληλες λύσεις για το μεγάλο παιχνίδι.

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Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Οι πιθανές ενδεκάδες

Ολυμπιακός (Ιμανόλ Αλγουαθίλ):

Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Φρόιλερ, Πουέρτα, Τσικίνιο, Ρόκα, Ζότα, Μουαντιμαλτζί.

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι):

Τσιφτσής, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Κόστα, Γιαννούλης, Ζαφείρης, Γιάκιτς, Ζίβκοβιτς, Σορετίρε, Μπάνζα, Εντιαγέ.

Οι παραπάνω ενδεκάδες αποτελούν εκτιμήσεις πριν από την επίσημη ανακοίνωση των δύο ομάδων.

Τι ώρα παίζουν Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ και σε ποιο κανάλι

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί σήμερα, Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026, στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Ώρα έναρξης: 21:00

21:00 Γήπεδο: «Γ. Καραϊσκάκης», Φάληρο

«Γ. Καραϊσκάκης», Φάληρο Τηλεοπτική μετάδοση: MagentaSport 1 HD

MagentaSport 1 HD Διοργάνωση: Stoiximan Super League, 10η αγωνιστική

Διαιτητής της αναμέτρησης έχει οριστεί ο Ισπανός Σάντσεθ Μαρτίνεθ, με βοηθούς τους Καμπανιέρο Μαρτίνεθ και Λόπεθ Μιρ.

Τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Βεργέτης, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Μουνίθ Ρουίζ και Μπαρέρα.

Το ντέρμπι έχει ιδιαίτερη σημασία και για τις δύο ομάδες: ο Ολυμπιακός επιδιώκει να διατηρήσει την επαφή του με την κορυφή, ενώ ο ΠΑΟΚ θέλει να μειώσει τη διαφορά του από τους πρωτοπόρους.