Μαραθώνιος Αθήνας 2026: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί σήμερα – Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τι ισχύει για το Μετρό

Σε εξέλιξη βρίσκεται σήμερα, Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026, ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μεγάλης αθλητικής διοργάνωσης και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να εφαρμόζονται σε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας.

Η εκκίνηση της κλασικής διαδρομής των 42.195 μέτρων δόθηκε στις 08:30 από τον Μαραθώνα, με περίπου 25.000 δρομείς να κατευθύνονται προς το Παναθηναϊκό Στάδιο.

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Συνολικά, περισσότεροι από 85.000 δρομείς από 124 χώρες συμμετέχουν στους αγώνες του διημέρου, καταγράφοντας ρεκόρ συμμετοχών.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι διακοπές κυκλοφορίας επηρεάζουν τόσο το κέντρο της Αθήνας όσο και βασικούς οδικούς άξονες στα ανατολικά και βορειοανατολικά προάστια.

Μαραθώνιος Αθήνας: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί στο κέντρο

Σύμφωνα με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της ΕΛΑΣ, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου εφαρμόζονται διακοπές κυκλοφορίας στις ακόλουθες οδούς:

Από τις 05:00 έως τις 13:00:

Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας, σε όλο το μήκος της.

Πανεπιστημίου, σε όλο το μήκος της.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της.

Λεωφόρος Συγγρού, από την οδό Φραντζή έως τη Βασιλίσσης Αμαλίας.

Αθανασίου Διάκου, σε όλο το μήκος της.

Χαριλάου Τρικούπη, μεταξύ Πανεπιστημίου και Ακαδημίας.

Από τις 05:00 έως τις 19:30:

Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, σε όλο το μήκος της.

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της.

Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας, σε όλο το μήκος της.

Από τις 05:00 έως τις 18:30:

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Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, από τη Βασιλίσσης Αμαλίας έως τη Ζαχάρωφ.

Ριζάρη, μεταξύ Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Βασιλέως Γεωργίου Β΄, μεταξύ Βασιλέως Κωνσταντίνου και Ρηγίλλης.

Μελεάγρου, μεταξύ Βασιλέως Κωνσταντίνου και Ησιόδου.

Κλεάνθους, μεταξύ Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλέως Γεωργίου Β΄.

Επιπλέον, η Βασιλέως Γεωργίου Α΄ παραμένει κλειστή από τις 04:00 έως τις 13:00, ενώ στην Αρχιμήδους, μεταξύ Πλαστήρα και Μουσούρου, η διακοπή κυκλοφορίας ισχύει από τις 05:00 έως τις 19:30.

Οι περιορισμοί επεκτείνονται και στις κάθετες οδούς των παραπάνω δρόμων, έως την πρώτη παράλληλη οδό, όπου προβλέπεται.

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Κλειστές Μεσογείων, Κηφισίας και Αλεξάνδρας – Οι ώρες

Σημαντικές κυκλοφοριακές παρεμβάσεις εφαρμόζονται και στους δρόμους που συνδέουν το κέντρο της Αθήνας με τα βορειοανατολικά προάστια.

Από τις 06:00 έως τις 18:30 διακόπτεται η κυκλοφορία:

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Στη λεωφόρο Μεσογείων, από την Κατεχάκη έως τον Πύργο Αθηνών.

Στη Φειδιππίδου, μεταξύ Μιχαλακοπούλου και Κηφισίας.

Στη Μιχαλακοπούλου, μεταξύ Ιλισίων και Μεσογείων.

Στη λεωφόρο Κηφισίας, μεταξύ Πανόρμου και Αλεξάνδρας.

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, μεταξύ Πανόρμου και Κηφισίας.

Στη Θηβών, μεταξύ Μικράς Ασίας και Λεβαδείας, στο ρεύμα προς Μεσογείων.

Παράλληλα, η λεωφόρος Μεσογείων παραμένει κλειστή και στο τμήμα από τον Σταυρό Αγίας Παρασκευής έως την Κατεχάκη, από τις 08:30 έως τις 18:30.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Μαραθώνος

Η κλασική διαδρομή του Αυθεντικού Μαραθωνίου επηρεάζει τη λεωφόρο Μαραθώνος και τους γύρω δρόμους, με σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας.

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Οδικό τμήμα Ώρες διακοπής Λ. Μαραθώνος, αφετηρία έως Κάτω Σούλι 05:00–13:30 Λ. Μαραθώνος, Κάτω Σούλι έως Διονύσου 07:30–15:00 Λ. Μαραθώνος, Διονύσου έως Σταυρό Αγίας Παρασκευής 08:00–16:45 Λ. Μεσογείων, Σταυρός έως Κατεχάκη 08:30–18:30 Λ. Κάτω Σουλίου, Αγίου Αθανασίου έως Μαραθώνος 05:00–10:30

Περιορισμοί εφαρμόζονται επίσης στην Αγίας Παρασκευής, στη Δημοκρατίας και σε τμήματα των εξόδων της Αττικής Οδού προς Ραφήνα και Παλλήνη.

Ειδικότερα, επηρεάζονται:

Η έξοδος της Αττικής Οδού προς Ραφήνα, από τις 07:00 έως τις 15:00.

Η έξοδος προς Παλλήνη, από τις 07:00 έως τις 16:30.

Η έξοδος 15 της Αττικής Οδού προς τη λεωφόρο Μαραθώνος, από τις 08:00 έως τις 17:00.

Μαραθώνιος Αθήνας: Ενισχυμένα δρομολόγια στο Μετρό

Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων, η ΣΤΑΣΥ προχωρά σε ενίσχυση των δρομολογίων και στις τρεις γραμμές του Μετρό.

Συγκεκριμένα, προστίθενται τρεις επιπλέον συρμοί σε καθεμία από τις γραμμές:

Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ): Πειραιάς – Κηφισιά.

Πειραιάς – Κηφισιά. Γραμμή 2: Ανθούπολη – Ελληνικό.

Ανθούπολη – Ελληνικό. Γραμμή 3: Δημοτικό Θέατρο – Δουκίσσης Πλακεντίας / Αεροδρόμιο.

Η Γραμμή 1 ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 05:00 το πρωί της Κυριακής.

Οι επιβάτες καλούνται να προτιμούν τα μέσα σταθερής τροχιάς, καθώς η πρόσβαση με ΙΧ σε αρκετές περιοχές της Αθήνας είναι περιορισμένη.

Τραμ: Ποιες στάσεις δεν εξυπηρετούνται έως τις 22:00

Αλλαγές εφαρμόζονται και στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα».

Έως τις 22:00 το βράδυ της Κυριακής, τα δρομολόγια θα τερματίζουν στη στάση «Φιξ».

Δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις:

Σύνταγμα.

Ζάππειο.

Λεωφόρος Βουλιαγμένης.

Η τροποποίηση πραγματοποιείται κατόπιν εντολής της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πώς μπορούν να κινηθούν οι οδηγοί

Λόγω των αποκλεισμών, η ΕΛΑΣ προτείνει ενδεικτικές εναλλακτικές διαδρομές.

Για μετακίνηση από το κέντρο της Αθήνας προς Ζωγράφου, Παγκράτι, Καισαριανή και Βύρωνα, προτείνεται η διαδρομή μέσω Αλεξάνδρας, Πανόρμου, Κηφισίας και Κατεχάκη.

Για την αντίστροφη κατεύθυνση προτείνεται η διαδρομή Ούλωφ Πάλμε, Κοκκινοπούλου, Κατεχάκη, Κηφισίας, Πανόρμου και Αλεξάνδρας.

Για μετακινήσεις από το κέντρο προς τα νότια προάστια, οι οδηγοί μπορούν να χρησιμοποιούν τη διαδρομή Πειραιώς, Χαμοστέρνας, Συγγρού και Ποσειδώνος, ανάλογα με τις κατά τόπους ρυθμίσεις.

Η ΕΛΑΣ επισημαίνει ότι απαγορεύεται η κάθετη διέλευση της μαραθώνιας διαδρομής όσο αυτή είναι αποκλεισμένη, με εξαίρεση συγκεκριμένους ελεγχόμενους κόμβους.

Επιπλέον, πεζοί, ποδηλάτες και χρήστες ηλεκτρικών πατινιών δεν επιτρέπεται να κινούνται στο οδόστρωμα της αγωνιστικής διαδρομής κατά τη διάρκεια του Μαραθωνίου.

Πάνω από 85.000 συμμετοχές – Οι νικητές των 10 χιλιομέτρων

Ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας συγκεντρώνει περισσότερους από 85.000 δρομείς από 124 χώρες στους αγώνες του διημέρου.

Στον αγώνα των 10 χιλιομέτρων, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής, νικητής στους άνδρες αναδείχθηκε ο Παναγιώτης Πετρουλάκης, με χρόνο 29:40, ενώ στις γυναίκες επικράτησε η Αναστασία Μαρινάκου, με χρόνο 33:09.

Η μεγάλη διοργάνωση ολοκληρώνεται με τους τερματισμούς των μαραθωνοδρόμων στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ενώ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα αίρονται σταδιακά, σύμφωνα με τις οδηγίες της Τροχαίας.