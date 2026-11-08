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Σαουδική Αραβία: Πυραυλική επίθεση στο οικονομικό κέντρο του Ριάντ – Ζημιές σε ουρανοξύστη της Aramco

Ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε δύο βαλλιστικούς πυραύλους και κατέστρεψε δύο πυραύλους κρουζ. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ζημιές στο κτίριο της Aramco, στην καρδιά της οικονομικής συνοικίας KAFD.

Σαουδική Αραβία: Πυραυλική επίθεση στο οικονομικό κέντρο του Ριάντ – Ζημιές σε ουρανοξύστη της Aramco
Ζημιές αναφέρθηκαν σε κτίριο της Aramco στο οικονομικό κέντρο του Ριάντ, μετά την αναχαίτιση πυραύλων που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθι.
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Στο στόχαστρο πυραυλικής επίθεσης βρέθηκε το οικονομικό κέντρο του Ριάντ, στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, με αυτόπτες μάρτυρες να αναφέρουν σημαντικές ζημιές σε κτίριο που ανήκει στον πετρελαϊκό κολοσσό Aramco.

Η επίθεση σημειώθηκε ενώ ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθι της Υεμένης.

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Σύμφωνα με μαρτυρίες, αρκετοί όροφοι του κτιρίου της Aramco, στην οικονομική συνοικία King Abdullah Financial District (KAFD), εμφανίζουν ζημιές, με σπασμένα παράθυρα και φθορές στην πρόσοψη.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί εάν οι ζημιές προκλήθηκαν από απευθείας πρόσκρουση βλήματος ή από θραύσματα πυραύλου που αναχαιτίστηκε.

Ριάντ: Ζημιές στον πύργο της Aramco

Τρεις αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το κτίριο της Aramco στο οικονομικό κέντρο της σαουδαραβικής πρωτεύουσας υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

«Ο πύργος της Aramco στο KAFD έγινε στόχος, αυτό είναι βέβαιο», δήλωσε ένας από τους μάρτυρες.

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε σπασμένα παράθυρα σε αρκετούς ορόφους και εμφανείς φθορές σε τμήμα της πρόσοψης.

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Ωστόσο, οι διαθέσιμες πληροφορίες δεν επιτρέπουν ακόμη να εξακριβωθεί εάν ο ουρανοξύστης επλήγη απευθείας ή εάν υπέστη ζημιές από την πτώση θραυσμάτων κατά την αναχαίτιση των πυραύλων.

Αναχαιτίστηκαν δύο βαλλιστικοί πύραυλοι και δύο πύραυλοι κρουζ

Νωρίτερα, ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε την αναχαίτιση δύο βαλλιστικών πυραύλων που είχαν εκτοξευθεί από τους Χούθι προς το Ριάντ.

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Οι αρχές είχαν εκδώσει προειδοποίηση, ενώ στην πόλη ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις.

Παράλληλα, ο συνασπισμός γνωστοποίησε ότι καταστράφηκαν δύο πύραυλοι κρουζ, οι οποίοι είχαν εκτοξευθεί με κατεύθυνση το Ριάντ και το νότιο τμήμα της Σαουδικής Αραβίας.

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Δεν έχουν ανακοινωθεί, με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, στοιχεία για θύματα από το συγκεκριμένο περιστατικό.

Γιατί θεωρείται σημαντικός στόχος το οικονομικό κέντρο KAFD

Η περιοχή King Abdullah Financial District (KAFD) αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα των οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων της Σαουδικής Αραβίας.

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Στην οικονομική συνοικία βρίσκονται σύγχρονοι ουρανοξύστες, επιχειρηματικές εγκαταστάσεις, πολυτελή καταστήματα, κατοικίες και χώροι πρασίνου.

Στην ίδια περιοχή λειτουργεί και σταθμός του μετρό, ο οποίος εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό επιβατών κατά τις ώρες αιχμής.

Η στοχοποίηση της συγκεκριμένης περιοχής ενδέχεται να σηματοδοτεί νέα κλιμάκωση στη σύγκρουση ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τους Χούθι, καθώς πρόκειται για περιοχή με ιδιαίτερη οικονομική και συμβολική σημασία.

Κλιμακώνεται η σύγκρουση με τους Χούθι

Η πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, και ιδιαίτερα το αεροδρόμιό της, έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο επιθέσεων από τον Οκτώβριο.

Οι Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, συγκρούονται με την κυβέρνηση της Υεμένης, που έχει την υποστήριξη του συνασπισμού υπό τη Σαουδική Αραβία.

Η νέα πυραυλική επίθεση πραγματοποιήθηκε σε περίοδο αυξημένης έντασης, καθώς οι Χούθι έχουν κατηγορήσει τις σαουδαραβικές δυνάμεις για δύο αιματηρές επιθέσεις εναντίον αμάχων στην Υεμένη τις προηγούμενες δύο ημέρες.

Οι συγκεκριμένες καταγγελίες αποτελούν ισχυρισμούς των Χούθι και δεν επιβεβαιώνονται ανεξάρτητα από τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Επιστροφή στα σχολεία μετά από εβδομάδες τηλεκπαίδευσης

Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας της Σαουδικής Αραβίας για την επανέναρξη των μαθημάτων με φυσική παρουσία στο Ριάντ.

Τα σχολεία της πρωτεύουσας είχαν περάσει σε καθεστώς τηλεκπαίδευσης επί αρκετές εβδομάδες, εξαιτίας του πρόσφατου κύματος επιθέσεων.

Η απόφαση για επιστροφή στις σχολικές αίθουσες είχε ανακοινωθεί το προηγούμενο βράδυ, λίγο πριν από τη νέα πυραυλική επίθεση.

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