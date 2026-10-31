«Χωριάτικο»: Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ πιθανή εμπλοκή υπαλλήλων της – Εντολή Πιτσιλή για στοιχεία από ΕΛ.ΑΣ. και ανακριτές

Νέα διάσταση αποκτά η υπόθεση της αλυσίδας «Χωριάτικο», καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχωρά σε επίσημες ενέργειες προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο εμπλοκής υπαλλήλων της στην υπόθεση που απασχολεί τις διωκτικές και δικαστικές Αρχές.

Με εντολή του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων προχωρά στην αποστολή έγγραφων αιτημάτων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και τις ανακριτικές Αρχές.

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Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτουν ενδείξεις για ενδεχόμενη εμπλοκή συγκεκριμένων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ στην υπόθεση της αλυσίδας λιανικής τροφίμων, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με κατηγορίες για φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Τι ζητά η ΑΑΔΕ από την ΕΛ.ΑΣ. και τις ανακριτικές Αρχές

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων επιδιώκει να αποκτήσει επίσημη εικόνα για τυχόν στοιχεία που αφορούν υπαλλήλους της.

Ειδικότερα, θα ζητηθεί από τις αρμόδιες Αρχές να γνωστοποιήσουν εάν, μέσα από την έρευνα ή από άλλο υλικό που διαθέτουν, προκύπτει πιθανή εμπλοκή συγκεκριμένων προσώπων.

Παράλληλα, θα ζητηθεί εγγράφως η διαβίβαση κάθε σχετικού αποδεικτικού στοιχείου, ώστε να εξεταστούν οι αναφορές περί συμμετοχής υπαλλήλων της ΑΑΔΕ στην υπόθεση.

Η κίνηση αυτή δεν σημαίνει ότι έχει ήδη αποδειχθεί παράνομη δραστηριότητα από στελέχη της Αρχής. Αντικείμενο των αιτημάτων είναι ακριβώς να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν στοιχεία που δικαιολογούν περαιτέρω διερεύνηση.

Οι καταγγελίες για ενημέρωση πριν από ελέγχους

Η παρέμβαση της ΑΑΔΕ έρχεται σε συνέχεια των ερευνών για το ενδεχόμενο να υπήρχαν πρόσωπα μέσα σε δημόσιες υπηρεσίες που παρείχαν πληροφορίες στους ελεγχόμενους.

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Ήδη από τις 26 Οκτωβρίου, το DEBATER είχε αποκαλύψει ότι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ βρίσκονταν στο μικροσκόπιο για φερόμενη ενημέρωση σχετικά με επικείμενους ελέγχους στα καταστήματα «Χωριάτικο».

Το ζητούμενο για τις Αρχές είναι να διαπιστωθεί εάν υπήρξε πράγματι διαρροή υπηρεσιακών πληροφοριών και, εφόσον επιβεβαιωθεί, ποια πρόσωπα ενδέχεται να ευθύνονται.

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Τα έξι κινητά και η αναζήτηση πιθανών πληροφοριοδοτών

Την ίδια ώρα, η αστυνομική έρευνα εξετάζει και το ενδεχόμενο ύπαρξης δικτύου προσώπων που φέρονται να ενημέρωναν τον επιχειρηματία Άγγελο Γιαννακόπουλο για κινήσεις των διωκτικών Αρχών.

Όπως έχει γράψει το DEBATER, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται έξι κινητά τηλέφωνα και πιθανές διαρροές πληροφοριών.

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Οι ερευνητές επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν υπήρχαν επαφές με πρόσωπα που είχαν πρόσβαση σε υπηρεσιακές πληροφορίες και εάν αυτές συνδέονται με τις υπό διερεύνηση δραστηριότητες.

Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημο πόρισμα που να επιβεβαιώνει εμπλοκή συγκεκριμένων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ.

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«Χωριάτικο»: Δέκα προφυλακίσεις μετά τις 59 απολογίες

Η νέα παρέμβαση έρχεται μετά την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας για τους 59 κατηγορουμένους της υπόθεσης.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του DEBATER για τις δικαστικές εξελίξεις, δέκα κατηγορούμενοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ενώ για μία κατηγορούμενη αποφασίστηκε κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση.

Μεταξύ των προφυλακισμένων βρίσκεται και ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο οποίος έχει αρνηθεί τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον και το ενδεχόμενο εμπλοκής προσώπων εκτός του κύκλου των αρχικών κατηγορουμένων.

Η διαπίστωση τυχόν ευθυνών υπαλλήλων της ΑΑΔΕ θα εξαρτηθεί από τα αποδεικτικά στοιχεία που θα συγκεντρωθούν και θα αξιολογηθούν από τις αρμόδιες Αρχές.

Όλες οι εξεταζόμενες καταγγελίες παραμένουν υπό διερεύνηση και ισχύει το τεκμήριο αθωότητας.