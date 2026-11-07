Θεσσαλονίκη: Κύκλωμα με χρέη 203 εκατ. ευρώ και 4.200 ΑΦΜ – Στρατολογούσαν ασθενείς ως «αχυρανθρώπους»

Νέα στοιχεία για το εκτεταμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη, με 18 συλλήψεις μετά από επιχείρηση της ΑΑΔΕ, έρχονται στο φως.

Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποίησε τα τελευταία τρία χρόνια περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ, συσσωρεύοντας οφειλές που ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ.

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Από το συνολικό ποσό, τα 68 εκατ. ευρώ αφορούν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ, ενώ τα υπόλοιπα 135 εκατ. ευρώ αφορούν ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

Όπως είχε μεταδώσει νωρίτερα το DEBATER, η επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη οδήγησε σε 18 συλλήψεις για υπόθεση φοροδιαφυγής σε νυχτερινά κέντρα.

Πάνω από 2.000 επιχειρήσεις και 1.300 «αχυράνθρωποι»

Η έρευνα των ελεγκτών αποκάλυψε, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, έναν εκτεταμένο μηχανισμό εταιρειών και προσώπων που δραστηριοποιούνταν στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης.

Συγκεκριμένα, η υπόθεση αφορά:

Περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ που χρησιμοποιήθηκαν κατά την τελευταία τριετία.

που χρησιμοποιήθηκαν κατά την τελευταία τριετία. Πάνω από 2.000 επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης.

εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης. Περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και άλλες περιοχές της χώρας.

σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και άλλες περιοχές της χώρας. 1.300 πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή μοναδικοί εταίροι, λειτουργώντας ως «αχυράνθρωποι».

που εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή μοναδικοί εταίροι, λειτουργώντας ως «αχυράνθρωποι». 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα, τα οποία φέρονται να ασκούσαν τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων.

Στην πολύμηνη έρευνα συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και επτά εισαγγελικοί λειτουργοί.

Οι ελεγκτές κατάφεραν, μέσα από τη διασταύρωση εταιρικών και φορολογικών στοιχείων, να ταυτοποιήσουν πρόσωπα που φέρονται να ασκούσαν την πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα, παρότι δεν εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι στα επίσημα έγγραφα.

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Στρατολογούσαν ασθενείς έξω από το Θεαγένειο και τον «Άγιο Σάββα»

Μία από τις σοβαρότερες αποκαλύψεις αφορά τον τρόπο με τον οποίο το κύκλωμα φέρεται να εξασφάλιζε πρόσωπα για να εμφανίζονται ως διαχειριστές των εταιρειών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μέλη του κυκλώματος προσέγγιζαν ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας έξω από νοσοκομεία, προσφέροντάς τους μικρές αμοιβές για να αναλάβουν τυπικά τη διαχείριση επιχειρήσεων.

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Οι προσεγγίσεις φέρονται να πραγματοποιούνταν κυρίως έξω από το Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και το αντικαρκινικό νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα.

Τα συγκεκριμένα πρόσωπα, σύμφωνα με την έρευνα, δεν είχαν πραγματική συμμετοχή στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

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Εμφανίζονταν, ωστόσο, ως νόμιμοι εκπρόσωποι εταιρειών, στις οποίες συσσωρεύονταν φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές.

Το κόλπο με τις εταιρείες «φαντάσματα» και τα χρέη εκατομμυρίων

Η βασική μέθοδος του κυκλώματος στηριζόταν στον διαχωρισμό της πραγματικής διοίκησης από την τυπική εκπροσώπηση των επιχειρήσεων.

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Οι πραγματικοί επιχειρηματίες φέρονται να παρέμεναν στο παρασκήνιο, ενώ στα επίσημα στοιχεία εμφανίζονταν ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι».

Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι εταιρείες δημιουργούσαν χρέη που δεν αποπληρώνονταν, ενώ η πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα συνεχιζόταν.

Το εύρος του μηχανισμού αποτυπώνεται στο συνολικό ύψος των οφειλών, που ξεπερνά τα 203 εκατ. ευρώ.

Η νέα υπόθεση παρουσιάζει ομοιότητες ως προς τη χρήση παρένθετων προσώπων με άλλες έρευνες οικονομικού εγκλήματος, όπως εκείνη που είχε αναδείξει το DEBATER για την υπόθεση της αλυσίδας «Χωριάτικο».

Δεν έχει ανακοινωθεί, ωστόσο, σύνδεση μεταξύ των δύο υποθέσεων.

Κομβικός ο ρόλος τριών λογιστών και ενός δικηγόρου

Σημαντικό ρόλο στον φερόμενο μηχανισμό αποδίδεται σε τρεις λογιστές και έναν δικηγόρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα συγκεκριμένα πρόσωπα φέρονται να αναλάμβαναν την οργάνωση της σύστασης εταιρειών και τη διαχείριση των διαδικασιών με τις οποίες εμφανίζονταν οι «αχυράνθρωποι» ως νόμιμοι εκπρόσωποι.

Ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι αναφορές για τον δικηγόρο, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις, προκειμένου να διεκπεραιώνονται διαδικασίες αδειοδότησης των επιχειρήσεων.

Οι εξουσιοδοτήσεις φέρονται να χρησιμοποιούνταν για την έκδοση αδειών από δήμους, την Πυροσβεστική και τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες.

Η ακριβής ποινική ευθύνη κάθε εμπλεκόμενου προσώπου θα κριθεί από τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

Γνωστοί επιχειρηματίες της νύχτας ανάμεσα στους 18 συλληφθέντες

Μεταξύ των 18 συλληφθέντων περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, γνωστοί επιχειρηματίες της νυχτερινής διασκέδασης, που συνδέονται με δεκάδες δημοφιλή μπαρ και νυχτερινά κέντρα στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.

Στους συλληφθέντες περιλαμβάνεται επίσης η σύζυγος ενός εκ των επιχειρηματιών, καθώς και γνωστός ηθοποιός και μοντέλο, ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωπος».

Ο τελευταίος φέρεται να λάμβανε αμοιβή από 200 έως 700 ευρώ τον μήνα για τον συγκεκριμένο ρόλο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επισήμως τα πλήρη στοιχεία όλων των εμπλεκομένων.

Όπλα, ακριβά ρολόγια και μετρητά σε πολυτελείς βίλες

Στο πλαίσιο των ερευνών πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι και σε πολυτελείς κατοικίες προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, σε βίλες ενός εκ των επιχειρηματιών εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.

Παράλληλα, οι ελεγκτικές Αρχές εξέτασαν στοιχεία που αφορούν τον τρόπο ζωής ορισμένων εμπλεκομένων, μεταξύ των οποίων ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς, φωτογραφίες των οποίων είχαν δημοσιευτεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι Αρχές εξετάζουν τα ευρήματα στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας για την οικονομική δραστηριότητα και τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων.

Η έρευνα της ΑΑΔΕ και η συνέχεια της υπόθεσης

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (6/11), έπειτα από πολύμηνη έρευνα της ομάδας ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ.

Οι 18 συλλήψεις αποτελούν την πρώτη μεγάλη επιχειρησιακή εξέλιξη σε μια υπόθεση που, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής, εκτείνεται σε χιλιάδες ΑΦΜ και εκατοντάδες σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη δικαστική διερεύνηση των ευθυνών, στην αποτύπωση των οικονομικών συναλλαγών και στις δυνατότητες είσπραξης των οφειλών προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.