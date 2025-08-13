Επαναλειτουργούν τα Κέντρα Υγείας Θεσπρωτικού, Φιλιππιάδας και Κάτω Αχαΐας

Μαίνονται οι φωτιές στην Αχαΐα και την Πρέβεζα, καθώς και σε άλλες περιοχές της χώρας, γεγονός που έχει οδηγήσει στην εκκένωση πολλών οικισμών.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, τα Κέντρα Υγείας Θεσπρωτικού, Φιλιππιάδας και Κάτω Αχαΐας επαναλειτουργούν, παρά τα προβλήματα σε ρεύμα και νερό, ενώ δεκάδες πολίτες και πυροσβέστες δέχθηκαν ιατρική φροντίδα σε νοσοκομεία της Δυτικής Ελλάδας λόγω της μεγάλης φωτιάς.

“Τα 3 ΚΥ Θεσπρωτικού, Φιλιππιάδας και Κ. Αχαΐας επαναλειτουργούν με κάποια προβλήματα ηλεκτροδότησης και υδροδότησης” έγραψε στο X ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε:

“Στο ΠΓΝΠ κατά την χθεσινή εφημερία προσήλθαν 14 περιστατικά συνεπεία φωτιάς. 11 πολίτες και 3 πυροσβέστες. Οι 12 αφού έλαβαν ιατρική φροντίδα αποχώρησαν με οδηγίες. Οι 2 τελευταίοι εξετάζονται ακόμα”.

“Στο ΓΝ Άρτας παραμένουν 24 περιστατικά. Εξ αυτών 1 πυροσβέστης με ελαφριά εγκαύματα. Οι υπόλοιποι είναι διακομιδές από γειτονικά ΚΥ και χωριά που είχαν πρόβλημα ηλεκτροδότησης” έγραψε ακόμα.