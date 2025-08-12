Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Φωτιά στα Στάμνα Αιτωλοακαρνανίας: Στο κέντρο υγείας Αιτωλικού οι ηλικιωμένοι μετά την εκκένωση της περιοχής

Το μήνυμα του υπουργού Υγείας

Μαίνεται η φωτιά στα Στάμνα Αιτωλοακαρνανίας, με την περιοχή μετά από μήνυμα του 112 να εκκενώνεται την Τρίτη 12/8.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο X (πρώην Twitter) οι ηλικιωμένοι από την περιοχή μεταφέρθηκαν στο ΚΥ Αιτωλικού και θα υπάρχει συνδρομή από φιάλες οξυγόνου, σεντόνια και κουβέρτες.

