Έγκλημα στο Αίγιο: Διαλυμένο το κινητό της 54χρονης – Τι λέει η υπεράσπιση του 65χρονου, εξετάζεται το σενάριο να έλαβε βοήθεια από άλλο άτομο

Στην αθωότητα του επιμένει ο 65χρονος που θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση της δολοφονίας της 54χρονης γυναίκας και του γιου της στο Αίγιο.

Ο κατηγορούμενος επιμένει στην αθωότητά του, ωστόσο οι Αρχές έχουν στη διάθεσή τους στοιχεία που δείχνουν ότι ήταν αυτός που τους σκότωσε.

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«Σήμερα βρεθήκαμε στην κυρία ανακρίτρια Αιγίου προκειμένου να ζητήσουμε εκ νέου προθεσμία για την απολογία του κατηγορουμένου. Η απολογία θα ξεκινήσει αύριο μετά τις δέκα το πρωί και εκεί θα υποβάλουμε υπόμνημα και θα απαντήσουμε σε σχετικές ερωτήσεις της ανακρίσεως» τόνισε η δικηγόρος του, Μαρία Ιατροπούλου.

Ερωτηθείσα αν έχει αλλάξει κάτι στους ισχυρισμούς του ο κατηγορούμενος, η κυρία Ιατροπούλου απάντησε: «Τίποτα απολύτως. Από την αρχή δηλώνει αθώος. Δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με ό,τι έγινε. Ο άνθρωπος είναι βαθιά ταραγμένος και στενοχωρημένος. Είναι ακριβώς ίδιος από την αρχή μέχρι το τέλος στους ισχυρισμούς του».

Σπασμένο το κινητό της 54χρονης – Εξετάζεται το σενάριο ύπαρξης συνεργού

Όσον αφορά τα νέα στοιχεία που βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος η συνήγορος του 65χρονου είπε ότι «δεν έχουμε αποτελέσματα στην έρευνα, την οποία σε κάθε περίπτωση εμείς στηρίζουμε γιατί πρέπει να βγει η αλήθεια».

Τόνισε πως ο εντολέας της δεν έχει καμία πρόσβαση στα αρχεία από το κινητό και τον υπολογιστή του. «Πήραν και τον υπολογιστή του χθες, ο οποίος είχε μείνει μέσα στο σπίτι και δεν μπορεί να κάνει καμία συναλλαγή όντας πολίτης της Ιταλίας στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει διατραπεζικές συναλλαγές, δεν μπορεί να κάνει να έρθει σε επαφή με κανέναν».

Ερωτηθείσα για το κινητό της 54χρονης που είχε χαθεί, σημείωσε ότι το έψαχναν από χθες και πως «νομίζω ότι σαν συσκευή βρέθηκε. Δεν είχε βρεθεί από αρχής. Βοήθησε ο κατηγορούμενος στο να βρεθεί η συσκευή. Δηλαδή ενημέρωσε ο ίδιος ότι υπήρχε μια εμπλοκή της θανούσης με το κινητό της. Είχε η ίδια μάλλον καταστρέψει κατά ένα μεγάλο μέρος το κινητό τις προηγούμενες μέρες. Ο ίδιος βοήθησε στο να βρεθεί το κινητό της».

Όταν υπήρξε ερώτηση για αν μπορεί ο ίδιος να είχε αφαιρέσει στοιχεία από το κινητό, η Μαρία Ιατροπούλου απάντησε ότι «ούτε καν το είχε ακουμπήσει».

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Η συνήγορός του επισήμανε ότι «από χθες έχουμε ζητήσει να ανοίξουν όλα τα κινητά, όλες οι συσκευές και φυσικά και οι δύο υπολογιστές, προκειμένου να ερευνηθεί οτιδήποτε πιστεύει η ανακριτική αρχή ότι θα βοηθήσει. Το κινητό του γιου και του κατηγορουμένου είναι στις Αρχές. Ο άνθρωπος αυτός, όπως θα τον δείτε, ένας άνθρωπος πράος, ήσυχος, ήρεμος, ο οποίος ακόμα δεν αντιλαμβάνεται και κάποιες ερωτήσεις που του κάνουμε οι συνήγοροί του, προκειμένου να τον βοηθήσουμε όταν ας πούμε τον ρωτάμε κάτι που μπορεί να είναι έξω από την ηθική του ή είναι δύσκολο στην καθημερινότητά του μας κοιτάει περίεργα».

Στην συνέχεια κατέληξε: «Αύριο θα δώσουμε απολογία, οποιαδήποτε πληροφορία θα σας την δώσουμε αύριο και μετά. Αρχίζουν και βγαίνουν τα πορίσματα. Όπως ξέρετε ήδη έχουμε το μαχαίρι στο οποίο δεν υπάρχει κανένα δακτυλικό αποτύπωμα, κατά δήλωση των Αρχών, υπάρχει ένα αποτύπωμα στο laptop του παιδιού το οποίο είναι της μητέρας και συνεχίζουμε να περιμένουμε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα».

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Στο μεταξύ, όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 65χρονος Ιταλός να έλαβε βοήθεια και από άλλο άτομο.

Ο νέος εξοργιστικός ισχυρισμός

Την ίδια στιγμή, ο 65χρονος προβάλλει και τον εξοργιστικό ισχυρισμό ότι η 54χρονη και ο 26χρονος… αλληλοεξοντώθηκαν. Ωστόσο, αυτή η εκδοχή φέρεται να μην ισχύει, διότι ο 26χρονος σε αντίθεση με τη μητέρα του, δεν φέρει ίχνη πάλης και εκδορές, με την Αστυνομία ωστόσο να θεωρεί ήδη «δεμένη» την υπόθεση.

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Εν τω μεταξύ, σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA από τα δείγματα των θυμάτων και του κατηγορουμένου, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι τα νύχια της 54χρονης θα δείξουν ξεκάθαρα τον δολοφόνο.

Ο 65χρονος βρέθηκε στο σπίτι όπου συντελέστηκε το έγκλημα προκειμένου να γίνει αναπαράσταση, ύστερα από εντολή ανακριτή.