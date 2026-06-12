Αίγιο: Το DNA “δένει” τον Ιταλό – Στα νύχια της 54χρονης οι αποδείξεις για την ταυτότητα του δολοφόνου

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η σημερινή ημέρα όσον αφορά στις εξελίξεις γύρω από το διπλό έγκλημα στον Λόγγο Αιγίου.

Ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τις δολοφονίες της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της οδηγείται ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί, επιμένοντας πως δεν έχει καμία εμπλοκή στο στυγερό έγκλημα.

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Μάλιστα, ο ίδιος προβάλλει και τον εξοργιστικό ισχυρισμό ότι η 54χρονη και ο 26χρονος… αλληλοεξοντώθηκαν. Ωστόσο, αυτή η εκδοχή φέρεται να μην ισχύει, διότι ο 26χρονος σε αντίθεση με τη μητέρα του, δεν φέρει ίχνη πάλης και εκδορές, με την Αστυνομία ωστόσο να θεωρεί ήδη «δεμένη» την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνήγοροι του 65χρονου Ιταλοί αναμένεται να ζητήσουν νέα προθεσμία για να μελετήσουν τη δικογραφία, την ώρα που η τοπική κοινωνία ετοιμάζεται να πει το τελευταίο «αντίο» στη μάνα και τον γιο της.

Εν τω μεταξύ, σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA από τα δείγματα των θυμάτων και του κατηγορουμένου, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι τα νύχια της 54χρονης θα δείξουν ξεκάθαρα τον δολοφόνο.

Όπως ανέφερε στο MEGA η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA από τα δείγματα των θυμάτων, της 54χρονης μητέρας και του 26χρονου γιου της, αλλά και τους 65χρονου κατηγορούμενου.

«Η εξέταση που έχει γίνει από δείγματα που έχουν ληφθεί από τις δύο σορούς και από τον ίδιο τον κατηγορούμενο. Να δούμε αν θα βρεθεί DNA, αν θα ταυτοποιείται με τις δύο σορούς, όπως αντίστοιχα και στο σώμα των νεκρών. Είναι πολύ σημαντικό εύρημα στη συνέχεια για την ανάκριση», είπε.

«Οι κάμερες μας έχουν βοηθήσει στο να αποκλείσουμε ότι υπάρχει παρουσία άλλου ατόμου. Οπότε οδηγούμαστε στο ότι αυτό είναι το μόνο πρόσωπο που βρισκόταν μέσα στο σπίτι όταν αυτοί οι άνθρωποι κατέληξαν. Άρα δεν θα μπορούσε να είναι άλλος ο δράστης» σημείωσε η κυρία Δημογλίδου.

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Ο 65χρονος, ο οποίος υποστηρίζει ότι είναι αθώος, βρέθηκε στο σπίτι όπου συντελέστηκε το έγκλημα προκειμένου να γίνει αναπαράσταση, ύστερα από εντολή ανακριτή.

«Έχει δικαίωμα η Ανακριτική Αρχή να ζητήσει να βρεθούν στον τόπο στον οποίο πραγματοποιήθηκε το έγκλημα, ακόμα και με τη θέση του κατηγορουμένου. Αναπαράσταση γίνεται όταν ο κατηγορούμενος έχει ομολογήσει και έχουμε και συγκεκριμένα δεδομένα από την έρευνα. Ακόμη όμως κι όταν αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, έχει δικαίωμα η Ανακριτική Αρχή να ζητήσει αναπαράσταση με όσα αναφέρει ο κατηγορούμενος».

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«Χθες πραγματοποιήθηκε και μία διαδικασία εντός της οικίας με εντολή του ανακριτή. Δεν γνωρίζουμε βέβαια ακριβώς τι έχει ειπωθεί, καθώς παρίσταται η Εισαγγελική και Ανακριτική Αρχή σε αυτή τη διαδικασία. Άλλωστε, από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι υπάρχουν αρκετές αντιφάσεις. Διαφορετικές ώρες μας δόθηκαν στα πρώτα λόγια του κατηγορούμενου, διαφορετικές ώρες στη συνέχεια κατά την απολογία του».

Υπενθυμίζεται ότι οι Αρχές εντόπισαν ενδείξεις καθαρισμού με χλωρίνη και οινόπνευμα σε ρούχα, καθώς και ένα πλυμένο εσώρουχο στην αυλή, κάτι που μαρτυρά προσπάθεια συγκάλυψης.

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Επίσης, όπως προέκυψε από τις πρώτες εργαστηριακές εξετάζεις, το μαχαίρι που βρέθηκε δεν έφερε αποτυπώματα, κάτι που οι αστυνομικοί αποδίδουν και αυτό στο ότι πιθανόν καθαρίστηκε.

Αίγιο: Η ρήξη στο ζευγάρι λίγο καιρό πριν το έγκλημα

Μιλώντας στην εκπομπή «Live News» του MEGA, αδελφή της 54χρονης Μαρίας αναφέρθηκε στις εντάσεις που υπήρχαν στο ζευγάρι, λόγω των χρημάτων.

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«Για μένα, δεν ήταν υπόδειγμα πατέρα, γιατί πατέρας δεν υπήρχε, γιατί δεν ήταν ούτε καν πατέρας, δεν είχε κάνει παιδιά. Δεν ήξερε πώς λειτουργούσε ένας πατέρας, πώς μπορεί να συμπεριφερθεί ένας πατέρας», είπε αρχικά.

Όπως λέει, τα προβλήματα και οι εντάσεις είχαν διαχρονικά οικονομική αφετηρία, καθώς ο Ιταλός κατηγορούμενος ήθελε πίσω τα χρήματα που είχε δώσει για τη μονοκατοικία και φοβόταν πως υπήρχε περίπτωση να τα χάσει.

«Όταν τον γνώρισε στο ξενοδοχείο, όλη αυτή η αίγλη της μηχανής, της Harley, της ελευθερίας και αυτά, ίσως τη σαγήνευσε αυτό. Προσπαθούσε, προσπαθούσε. Πούλησε και το σπίτι του στην Ιταλία, είχε τα χρήματά του. Εντάξει, σαν άνθρωπος, θα κράταγε κάποια χρήματα στην άκρη, για δύσκολες ημέρες», είπε η αδελφή του θύματος και συμπλήρωσε: «Τον ήξερα 20 χρόνια. Μπήκε στο σπίτι μας. Γνώρισε τη μητέρα μου. Περάσαμε πολλά πράγματα μαζί. Με φιλοξένησε, μου μαγείρεψε, γελάσαμε, και τα παιδιά μου και όλα».

Αρχικά, οι τρεις τους έδειχναν να έχουν μια ήρεμη και φυσιολογική ζωή στο Αίγιο. Ο γιος της 54χρονης σπούδασε στη Θεσσαλονίκη και είχε πάθος με τη μουσική. Εργαζόταν σε μπαρ όταν ήταν φοιτητής για να μην επιβαρύνει οικονομικά τη μητέρα του και μετά την αποφοίτησή του, έζησε για 1,5 χρόνο στη Γερμανία. Εκεί, ονειρευόταν να ανοίξει ένα στούντιο και να επικεντρωθεί στο μουσική. Μόνο που για κάτι τέτοιο χρειάζονταν χρήματα.

Στενοί συγγενείς των θυμάτων, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, ανέφεραν πως η μητέρα είχε αποφασίσει να δώσει όλα τα χρήματα της αγοραπωλησίας στον γιο της και πως σκεφτόταν να τον ακολουθήσει στη Γερμανία. Ο 65χρονος Ιταλός φέρεται πως ήταν αρνητικός και πως αντιδρούσε έντονα από τη στιγμή που το έμαθε.

Όπως είπε η αδελφή της 54χρονης, «ήθελε να τακτοποιήσει τουλάχιστον το παιδί. Να μην βάλει τον άλλον σε διαδικασία να χαλάσει λεφτά για το παιδί, για το δικό της το παιδί».

«Αν η Μαρία εκείνη τη στιγμή, του έλεγε, πούλησε το οικόπεδο ο Ολύμπιος και του ‘λεγε “πάρε τα χρήματα που χάλασες”, μπορεί και να μην είχε γίνει αυτό», τόνισε η αδελφή του θύματος. «Πολλές φορές η Μαρία έλεγε στη μάνα μου, δεν τον θέλω, θέλω να τον χωρίσω».

«Η Μαρία πάντα χρύσωνε το χάπι. “Ο Μάρκο είναι τσιγκούνης, αλλά με πήγε ταξίδι στην Ισπανία”. Μαρία, σε πήγε ταξίδι, αλλά θα στο χτυπήσει».

Τα περασμένα Χριστούγεννα, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στην Ιταλία. Μαζί της τότε ήταν ο σύντροφός της. Οι εντάσεις, λένε άτομα από το περιβάλλον των δύο θυμάτων, ξεκίνησαν τους επόμενους μήνες. Μετά την πώληση του χωραφιού, όταν η 54χρονη φέρεται να του είπε πως σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να ακολουθήσει τον γιο της στη Γερμανία.

«Τον τελευταίο καιρό που ο Ολύμπιος είχε κάνει και την καριέρα του στη Γερμανία, που λίγοι την κάνουνε, λίγοι την κάνουνε. Ήταν παιδί πανέξυπνο, είχε πάρα πολλά ταλέντα», ανέφερε η αδελφή της Μαρίας και θεία του Ολύμπιου.