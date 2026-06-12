Διπλό φονικό στο Αίγιο: Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο πήρε Ιταλός – Ο νέος εξοργιστικός ισχυρισμός

Προθεσμία να απολογηθεί αύριο Σάββατο 13/6 ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό φονικό που έχει συγκλονίσει τον Λόγγο Αιγίου.

Ο άνδρας, που κατηγορείται για τις δολοφονίες της 54χρονης και του 26χρονου γιου της καθώς και για οπλοκατοχή επιμένει στην αθωότητά του, ωστόσο οι Αρχές έχουν στη διάθεσή τους στοιχεία που δείχνουν ότι ήταν αυτός που τους σκότωσε.

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Μάλιστα, ο ίδιος προβάλλει και τον εξοργιστικό ισχυρισμό ότι η 54χρονη και ο 26χρονος… αλληλοεξοντώθηκαν. Ωστόσο, αυτή η εκδοχή φέρεται να μην ισχύει, διότι ο 26χρονος σε αντίθεση με τη μητέρα του, δεν φέρει ίχνη πάλης και εκδορές, με την Αστυνομία ωστόσο να θεωρεί ήδη «δεμένη» την υπόθεση.

Εν τω μεταξύ, σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA από τα δείγματα των θυμάτων και του κατηγορουμένου, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι τα νύχια της 54χρονης θα δείξουν ξεκάθαρα τον δολοφόνο.

Όπως ανέφερε στο MEGA η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA από τα δείγματα των θυμάτων, της 54χρονης μητέρας και του 26χρονου γιου της, αλλά και τους 65χρονου κατηγορούμενου.

«Η εξέταση που έχει γίνει από δείγματα που έχουν ληφθεί από τις δύο σορούς και από τον ίδιο τον κατηγορούμενο. Να δούμε αν θα βρεθεί DNA, αν θα ταυτοποιείται με τις δύο σορούς, όπως αντίστοιχα και στο σώμα των νεκρών. Είναι πολύ σημαντικό εύρημα στη συνέχεια για την ανάκριση», είπε.

«Οι κάμερες μας έχουν βοηθήσει στο να αποκλείσουμε ότι υπάρχει παρουσία άλλου ατόμου. Οπότε οδηγούμαστε στο ότι αυτό είναι το μόνο πρόσωπο που βρισκόταν μέσα στο σπίτι όταν αυτοί οι άνθρωποι κατέληξαν. Άρα δεν θα μπορούσε να είναι άλλος ο δράστης» σημείωσε η κυρία Δημογλίδου.

Ο 65χρονος, ο οποίος υποστηρίζει ότι είναι αθώος, βρέθηκε στο σπίτι όπου συντελέστηκε το έγκλημα προκειμένου να γίνει αναπαράσταση, ύστερα από εντολή ανακριτή.

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«Έχει δικαίωμα η Ανακριτική Αρχή να ζητήσει να βρεθούν στον τόπο στον οποίο πραγματοποιήθηκε το έγκλημα, ακόμα και με τη θέση του κατηγορουμένου. Αναπαράσταση γίνεται όταν ο κατηγορούμενος έχει ομολογήσει και έχουμε και συγκεκριμένα δεδομένα από την έρευνα. Ακόμη όμως κι όταν αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, έχει δικαίωμα η Ανακριτική Αρχή να ζητήσει αναπαράσταση με όσα αναφέρει ο κατηγορούμενος».

«Χθες πραγματοποιήθηκε και μία διαδικασία εντός της οικίας με εντολή του ανακριτή. Δεν γνωρίζουμε βέβαια ακριβώς τι έχει ειπωθεί, καθώς παρίσταται η Εισαγγελική και Ανακριτική Αρχή σε αυτή τη διαδικασία. Άλλωστε, από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι υπάρχουν αρκετές αντιφάσεις. Διαφορετικές ώρες μας δόθηκαν στα πρώτα λόγια του κατηγορούμενου, διαφορετικές ώρες στη συνέχεια κατά την απολογία του».