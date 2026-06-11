Αίγιο: Γρίφος το κίνητρο του διπλού φονικού – Το οικογενειακό μυστικό και η “έκρηξη” του Ιταλού

Σε πλήρη εξέλιξη συνεχίζουν να είναι οι έρευνες για το διπλό φονικό στον Λόγγο Αιγίου, με θύματα την 54χρονη και τον 26χρονο γιο της.

Παρόλο που από χθες Τετάρτη βρίσκεται στα χέρια των Αρχών είναι ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της άτυχης γυναίκας και κατηγορείται για τις δύο δολοφονίες, ο ίδιος εξακολουθεί να αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή.

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Ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί αύριο Παρασκευή 12/6, με την υπεράσπισή του κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις στη δικογραφία, ενώ σήμερα Πέμπτη 11/6 αναμένονται τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές συνεχίζουν να ψάχνουν το κίνητρο πίσω από το διπλό φονικό, που έγινε λίγες ώρες μετά την άφιξη το 26χρονου Ολύμπιου από τη Γερμανία.

Οι έμπειροι αστυνομικοί εξετάζουν κάθε πιθανό ενδεχόμενο, μεταξύ των οποίων είναι η επιθυμία του 26χρονου να φύγει μαζί με τη μητέρα του για τη Γερμανία, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να τη φροντίσει λόγω προβλημάτων υγείας.

Αυτό το γεγονός φαίνεται πως θόλωσε το μυαλό του 65χρονου Ιταλού, με τους αστυνομικούς να εκτιμούν ότι η άφιξη του 26χρονου από τη Γερμανία σχετίζεται με τις δύο άγριες δολοφονίες.

Ο Ιταλός ενδεχομένως έβλεπε τον Ολύμπιο ως εμπόδιο στη σχέση του με τη σύντροφό του και γι’ αυτό αποφάσισε πρώτα να σκοτώσει αυτόν και μάλιστα την ώρα που κοιμόταν.

Από την πλευρά της, μιλώντας στον ΑΝΤ1, η γιαγιά του 26χρονου περιέγραψε πως ο εγγονός της, θα ερχόταν στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Ωστόσο, όπως ανέφερε, η άφιξή του επισπεύστηκε μετά από τηλεφώνημα της μητέρας του.

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Σύμφωνα με τη γιαγιά του θύματος, η 54χρονη είχε προχωρήσει πριν από περίπου 2–3 μήνες στην πώληση ενός κτήματος και έστειλε τα χρήματα στον γιο της στη Γερμανία για τις ανάγκες των σπουδών του.

Αυτό φαίνεται πως ήταν και το γεγονός που προκάλεσε έντονη ρήξη με τον Ιταλό σύντροφό της, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκείνος είχε συνεισφέρει οικονομικά στην κοινή τους κατοικία και θεωρούσε ότι θα έπρεπε να έχει λόγο στη διαχείριση των χρημάτων.

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Όπως ανέφερε η γιαγιά του 26χρονου, οι εντάσεις μεταξύ τους κλιμακώθηκαν, με τη μητέρα να ζητά τη βοήθεια του παιδιού της, το οποίο επέστρεψε στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσει την κατάσταση.

«Το παιδί δεν θα ερχόταν τώρα. Μου είχε πει ότι θα ερχόταν το καλοκαίρι για να μου γνωρίσει την κοπέλα του. Ήρθε επειδή τον κάλεσε η μητέρα του, γιατί υπήρχε πρόβλημα οικονομικό με τον Ιταλό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Η συνήγορος του κατηγορούμενου, Μαρία Ιατροπούλου, υπογράμμισε μιλώντας στο ΕΡΤnews ότι η δικογραφία παρουσιάζει σημαντικά κενά, τα οποία –όπως είπε– δεν επιτρέπουν ασφαλή συμπεράσματα.

«Όταν αποδίδονται κατηγορίες για ανθρωποκτονία και μάλιστα δις, θα πρέπει να υπάρχουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που ισχυροποιούν την κατηγορία», τόνισε.

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Όπως εξήγησε, βασικά στοιχεία της έρευνας παραμένουν σε εκκρεμότητα, μεταξύ των οποίων τα αποτελέσματα για ίχνη πυρίτιδας στα χέρια του κατηγορούμενου και τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA.

«Λείπουν μέσα στη δικογραφία όλες εκείνες οι εξετάσεις που θα αποδείξουν αν πράγματι είναι αυτός ο δράστης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι ο εντολέας της αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή, σημειώνοντας: «Σθεναρά αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στους θανάτους».

Σύμφωνα με τη συνήγορό του, ο 65χρονος ζήτησε: να ενημερωθεί η ιταλική πρεσβεία και να επικοινωνήσει με την οικογένειά του στην Ιταλία, καθώς δεν έχει πρόσβαση στο κινητό του, το οποίο έχει κατασχεθεί.

Η κ. Ιατροπούλου κάλεσε σε αυτοσυγκράτηση, επισημαίνοντας: «Δεν μπορούμε να προκαταλάβουμε το αποτέλεσμα της έρευνας ούτε να είμαστε σίγουροι 100% για το ποιος είναι ο δράστης».

Απαντώντας στα στοιχεία που επικαλούνται οι αρχές, όπως η μη παραβίαση της οικίας, τόνισε: «Αυτό δεν αποδεικνύει ότι όποιος ήταν μέσα είναι και εγκληματίας».